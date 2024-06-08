Yalı Çapkını'nda Halis Korhan zaferi! "Ferit'in mutluluğuna Seyran gölgesi"
Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 7 Haziran akşamı 73. bölümüyle sezon finali yaptı. Diziye, Halis Ağa'nın şaşırtan planı ve Seyran'ın yığılması üzerine "Seyran öldü mü?" sorusu damga vurdu. İşte Yalı Çapkını sezon finalinde yaşananlar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 73. bölümünde; Halis Korhan'ın planı ve Seyran'ın yere yığılması dikkat çekti.