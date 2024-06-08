Yalı Çapkını'nda Halis Korhan zaferi! "Ferit'in mutluluğuna Seyran gölgesi"

PELİN'DEN SEYRAN'A DESTEK

Yalı Çapkını son bölümde; Pelin'in karşısına çıkmasıyla şoke olan Seyran, onun "Ferit'i düşünüyorum ben. Onun bunu senden duymaya hakkı var" dedi. Seyran ise Ferit'e bunu yapamayacağını söyledi. Kararına saygı duyduğunu söyleyen Pelin, ona elini uzattı.

Kont Ziya'nın kendisine teklifini kabul eden Ferit ise onun daveti üzerine akşam bir davete katılacaklarını Seyran'a haber verdi.