Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek"
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 8 Mart akşamı yayınlanan 61. bölümüne; Seyran'ın Orhan'ın hayatını kurtarmak için yaptığı fedakarlık damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar...
Cuma akşamları Star TV'de izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını'nın 61. bölümünde; Ferit'in Seyran'ın aşkına olan güveni ve Seyran'ın onun için yaptığı fedakarlık dikkat çekti.