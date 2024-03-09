Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek"

ÖKKEŞ' AĞA'DAN ORHAN'A TEKLİF

Gece Orhan'ı hapiste ziyaret eden Ökkeş Ağa ise "Benim gücüm kuvvetim babandan daha çok. Yarın buradan çıkacaksın ama bunun bir bedeli var. Benim dediklerimi yapıp beni mutlu edeceksin. Bana yamuk yaparsan canınla ödersin" dedi.

Orhan'ın kendisine "Ne isterseniz yaparım" demesiyle niyetini açık eden Ökkeş, "Halis Korhan'a ihanet edeceksin. Onun yerine sen geçip her şeyi sen yöneteceksin. Günün sonunda hesabı bana vereceksin" dedi.