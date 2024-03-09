Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek"

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 8 Mart akşamı yayınlanan 61. bölümüne; Seyran'ın Orhan'ın hayatını kurtarmak için yaptığı fedakarlık damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 1

Cuma akşamları Star TV'de izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını'nın 61. bölümünde; Ferit'in Seyran'ın aşkına olan güveni ve Seyran'ın onun için yaptığı fedakarlık dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 2

SEYRAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yalı Çapkını son bölümde; Seyran'ın Akın ile gitmesiyle çılgına dönen Ferit, sinir krizi geçirirken; Suna da onu telkin edip arabaya götürdü.

Aynı anlarda Seyran da "Çok üzdüm onu, elini tutmamı bekledi" diye gözyaşlarına boğuldu. Bunların geçeceğini söyleyen Akın ise "Akıl kalbi yenebileceğini sanar ama yenemez. Sen yapman gerekeni yaptın. Yapmak zorunda olduğun için yaptın, onun iyiliği için" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 3

FERİT, SEYRAN'DAN EMİN

Suna, kendisiyle dertleşen Ferit'e "Seyran'ın mutsuz olacağını bile bile ondan vazgeçmeyecek misin?" diye sordu.

Ferit de "Seyran bensiz mutlu olamaz Suna. Beni sevmese o kadar şey olurken yanımda olur muydu? Hep benimleydi" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 4

SEYRAN, BOŞANMA EVRAKLARINI İMZALADI

Eve dönen Seyran ise babası Kazım'ın kendisine uzattığı boşanma davası için gerekli belgelerle şoke oldu.

Ferit'in sözlerini düşünen Seyran, babasının "Sen böyle yapınca beni korkutuyorsun" demesiyle belgeleri imzaladı. Ardından da "Bana güvenmeniz için daha ne yapmam lazım baba? Ne istiyorsunuz benden?" deyip odasına gitti.

Seyran'ın zor zamanlar yaşadığını söyleyen Akın ise Kazım'a muhabirlerle sohbet ettikleri anı gösterdi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 5

KAYA'NIN KISKANÇLIK KRİZİ

Aynı anlarda Ferit ile birlikte yalıya dönen Suna da Kaya'nın tepkisiyle şoke oldu. Korkuyla kendini tuvalete kilitleyen Suna, ne yapacağını bilemezken Kaya da odayı darmaduman etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 6

Oğlu Orhan için endişelenen Halis Korhan, onunla görüntülü konuştu. Orhan'ın "Size hakkımı helal etmiyorum" demesiyle üzülen Halis Ağa, "Latif tüm servetim feda olsun. Mağaza işi çözülecek, Orhan hapisten çıkacak" dedi.

Dükkanlar kurşunlandığı için tedbir alan Halis Ağa, Ferit'ten de Nevra ile konuşup vazgeçtiklerini söylemesini istedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 7

NEVRA'DAN FERİT'E YENİ TEKLİF

Ferit ile görüşen Nevra ise "Sen kendini küçümsüyorsun. İstersen bizimkiler finansör olur sana. Mağazadaki tadilat devam etsin, sen dedene iptal olduğunu söyle" dedi. Ferit de bunu kabul etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 8

SEYRAN İLE ÖKKEŞ AĞA ANLAŞTI

Aynı anlarda Korhanların dükkanlarının kurşunlandığını öğrenen Seyran ise Ökkeş Ağa ile konuşmaya gitti. Ökkeş'in Orhan'ı öldürteceğini duyunca korkan Seyran, "Size güvenmiyorum, siz çok tehlikelisiniz" dedi. Bunun üzerine Ökkeş Ağa da "Eğer yarın ben Orhan'ı çıkartırsam sen dediğimi yapacak mısın?" dedi. Bu teklifi kabul eden Seyran da mekandan çıkarken Akın'a "Dayının bunları neden yaptığını öğren" dedi.

Bunun üzerine dayısının yanına giden Akın ise dayısı Ökkeş'in "Bu Korhan ailesi sadece bana kötülük etmedi. Annenin de bu hale gelmesine sebep oldular" sözleriyle şoke oldu.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 9

O sırada odayı toplayan Suna ise falcının söylediklerini düşünüp Kaya'yı bekledi. Kaya geldiğinde de "Biz birbirimize iyi gelmiyoruz" diyen Suna, Kaya'nın "Ben sana aşık oldum. Sen duygularından emin olana kadar misafir odasında uyuyacağım" sözleriyle şaşırdı.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 10

ÖKKEŞ' AĞA'DAN ORHAN'A TEKLİF

Gece Orhan'ı hapiste ziyaret eden Ökkeş Ağa ise "Benim gücüm kuvvetim babandan daha çok. Yarın buradan çıkacaksın ama bunun bir bedeli var. Benim dediklerimi yapıp beni mutlu edeceksin. Bana yamuk yaparsan canınla ödersin" dedi.

Orhan'ın kendisine "Ne isterseniz yaparım" demesiyle niyetini açık eden Ökkeş, "Halis Korhan'a ihanet edeceksin. Onun yerine sen geçip her şeyi sen yöneteceksin. Günün sonunda hesabı bana vereceksin" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 11

FERİT, KAZIM'LA YÜZLEŞTİ

Ertesi sabah Orhan'ın çıkış işlemlerinin başladığını duyan Seyran sevinirken; Ferit de olanları anlamak için Kazım ile konuşmaya geldi.

Kazım'a da Seyran'a da inanmayan Ferit Korhan, "Seyran'dan boşanmayacağım. Kızını yine kim bilir ne kadara sattın?" deyince Seyran müdahale etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 12

"SENDEN VAZGEÇMEYECEĞİM SEYRAN KORHAN"

Ferit'e "Yalancısın, bencilsin, sadakatsizsin, güvenilmezsin. Evet ben seni zamanında çok sevdim. Ama insanlar yanlış kişiyi sevebiliyormuş. Bildiğim tek bir şey var, artık biz seninle beraber olamayız. İstemiyorum, beni ve ailemi zor durumda bırakma" dedi.

Canı yanan Ferit Korhan ise Seyran'a "Sen ne dersen de ne yaparsan yap inanmıyorum. Ben seni gözünden tanıyorum ve senin gözünde benden vazgeçtiğin güne kadar senden vazgeçmeyeceğim. Senden asla boşanmayacağım Seyran Korhan. Kolay gelsin size" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 13

FERİT, SUNA İLE DERTLEŞİYOR

Ferit çıkarken oraya gelen Suna ise önceliğinin o olduğunu söyleyip onunla gitti. Dertleşen ikiliden Suna, "İkinizin de mutlu olmasını istiyorum" dedi. Ona sarılan Ferit ise "Ben onu bu kadar severken onun sevgisi bitemez" diye isyan etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 14

SUNA, KAYA'DAN BOŞANMAK İSTİYOR

Korumadan haber alan Kaya ise ikili sarılırken onların yanına geldi. Kıskançlık krizi geçiren ve ikisine de hesap soran Kaya "Suna sen Seyran ile Ferit boşanınca onunla evlenmeyi mi düşünüyorsun? Tabi ancak o zaman gerçek bir Korhan olacaksın değil mi?" dedi.

Bu sözlere sinirlenen Suna da "Allah belanı versin. Boşanacağım senden" deyince Kaya da "Başına gelen her şeyden sen sorumlusun. Sen başına gelen her şeyi hak ediyorsun. İkinize de yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 15

SEYRAN İLE AKIN SÖZLENDİ

Ferit, Suna'ya "İyi misin?" derken Halis Korhan aradı ve Orhan'ın tutuksuz yargılanacağını ifade etti. Çok mutlu olan Ferit, babasına doğru yola koyuldu.

Orhan'ın çıkışı tüm aileyi mutlu ederken; Seyran Ökkeş Ağa'nın şartını kabul edip Akın ile evlenmeyi kabul etti. Orhan özgürlüğüne kavuşurken; Seyran ile Akın da sözlendi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 16

Seyran'ın Ferit ile Orhan için kendini ateşe atması ve Suna'nın Ferit'e olan tutumu sosyal medyada gündem oldu.

"Ah Seyran başkaları içi kendini kurban ettin"
"Sana yazıklar olsun Suna"
"Suna çok pişman olacaksın, Kaya'yı mumla arayacaksın"
"Seyran'ın sözleri Ferit'in aklını başına getirdi"
"Kazım hiç akıllanmıyor"
"Ferit bakalım ne zaman öğrenecek her şeyi?"
"Suna keşke kendi için değil de kardeşi için uğraşsaydı"
"Ferit, Seyran'dan emin"
"Ferit ne olursa olsun karısından vazgeçmeyecek"
"Akın seni de düzgün bir adam sanmıştık"
"Seyran daha ne kadar aşkı için fedakarlık yapmak zorunda kalacak?"

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük fedakarlık! "Ferit ne olursa olsun vazgeçmeyecek" - 17

Yeni tanıtımda; Seyran'ın Akın ile sözlendiğini duyunca çılgına dönen Ferit'in Kazım ve Akın'ı etkisiz hale getirip Seyran'ı alıkoyması dikkat çekti.

YALI ÇAPKINI 62. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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