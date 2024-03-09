Yalı Çapkını 62. bölüm fragmanı: Ferit, Seyran'dan vazgeçmiyor!
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Seyran'ın Akın ile sözlendiğini duyunca çılgına dönen Ferit'in Kazım ve Akın'ı etkisiz hale getirip Seyran'ı alıkoyması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 15 Mart akşamı Star'da...
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