Yalı Çapkını’nda Seyran’dan Ferit’e büyük sürpriz! ‘Bugüne kadarki en doğru hareketi yaptı’

PELİN VE FERİT YÜZLEŞTİ

Siniri yatışmayan ve Pelin’e hesap sormaya giden Ferit, ona bunu nasıl yapabildiğini sordu. Telefonu adamın yüzüne kapattığını anlatan Pelin, annesinin söylediklerinden de bahsetti. Bunun için de kendisine bağıran Ferit’e kızan Pelin, "Benim hayatımda senden başka kimse olmadı. Bunu anlayana kadar da bana yapmadığını bırakmadın. Şimdi bir köşede seni bekleme mi istiyorsun? Dalga geçtiğin kızla evlendin? Ama Seyran için bunları düşünmüyorsun?” deyince Ferit de isteyerek evlenmediğini belirtti.

İkisinin konuşmalarını duyan Seyran ise eşinin sesi yükselince onu arabaya çağırdı.