Yalı Çapkını’nda Seyran’dan Ferit’e büyük sürpriz! ‘Bugüne kadarki en doğru hareketi yaptı’

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esilenerek oluşturulan Yalı Çapkını dizisi, 9 Aralık Cuma akşamı 12. Bölümüyle Star TV’de izleyici karşısına çıktı. Her bölümüyle gündem olan Yalı Çapkını son bölümde; Seyran’ın Ferit ile ilgili cevabı gündem oldu.
Yalı Çapkını yeni bölümde; haberi görüp yalıya gelen Kazım, Seyran’ı götüreceğini söylerken lafa giren Ferit, fotoğrafın eski olduğunu belirtti. Kazım buna inanmayınca düğünden hemen önce olduğunu söyleyen Orhan, dünürünü “Babama bir şey olursa hesabını sorarım” diye tehdit etti.
Kazım biraz sakinleşirken Halis Ağa da İfakat’tan olanları dinledi. Hemen Ferit’i çağıran ve gerçeği soran Halis Korhan, eğer yalan söylüyorsa bunun bir şekilde karşısına çıkacağını ve o zaman hiç merhametli davranmayacağını vurguladı.
Çıkan haber yüzünden Seyran'ı suçlayan Ferit, "Benim o akşam dışarı çıkmam senin suçundu, fotoğrafın çekilmesi de Pelin'in suçuydu" derken ona yanıt veren Seyran da "Peki, evlendiğin halde sevgilinin olması kimin suçu Ferit?" ifadelerini kullandı.
Torununa inanan ve bu doğrultuda Kazım’la da konuşan Halis Ağa, mevzuyu noktalarken; Kazım, Yusuf’a yalıda olan biten her şeyi kendisine bildirmesini tembihledi.
Kahvaltı sonrası dışarı çıkan Ferit ile Seyran’dan Ferit, Abidin’den gazeteciyi aramasını istedi. Muhabir Taylan ile görüşen Ferit Korhan, onun Seyran ve Pelin hakkındaki sözlerine çok sinirlendi. Taylan’a saldıran Ferit’i, Abidin ve Seyran durdurdu. Muhabir ise Ferit’ten dayak yediği anları kaydettirdi.
Siniri yatışmayan ve Pelin’e hesap sormaya giden Ferit, ona bunu nasıl yapabildiğini sordu. Telefonu adamın yüzüne kapattığını anlatan Pelin, annesinin söylediklerinden de bahsetti. Bunun için de kendisine bağıran Ferit’e kızan Pelin, "Benim hayatımda senden başka kimse olmadı. Bunu anlayana kadar da bana yapmadığını bırakmadın. Şimdi bir köşede seni bekleme mi istiyorsun? Dalga geçtiğin kızla evlendin? Ama Seyran için bunları düşünmüyorsun?” deyince Ferit de isteyerek evlenmediğini belirtti.
İkisinin konuşmalarını duyan Seyran ise eşinin sesi yükselince onu arabaya çağırdı.
Eve gidince Yusuf’un odasına giden Ferit, onu bir kez daha tehdit etti. Yusuf’un karnına yumruk atan Ferit Korhan, ona gözdağı verdikten sonra odaya çıktı. O sırada yukarı çıkan Abidin, muhabirden gelen mesajı göstermek için geldi.
Taylan’ın tehdit için yolladığı fotoğrafları gören ve ne yapacaklarını bilemeyen Seyran ve Ferit’e eşlik eden Abidin ve Suna da bir çözüm bulamadı. Birlikte aşağıya inen Abidin ile Suna, Fuat ile karşılaştı. Abidin’i yollayan ve Suna’yı kahve içmeye çağıran Fuat, odasına kadar ona eşlik ederken Asuman ile karşılaştı.
Ferit’in tehditleri sonrası soluğu Kazım’ın evinde alan Yusuf, arayıp ulaşamadığını önemli olduğu için geldiği anlattı. Fotoğrafların yeni olduğunu açıklayan Yusuf, yalıya geri döndü. Sabaha kadar gözünü kırpmayan Kazım, sabah namazı sonrası Halis Ağa’yı görmek istedi.
Haberin yeni olduğunu ve kızını almaya geldiğini söyleyen Kazım’a biraz beklemesini söyleyen Halis Ağa, gerçeğin ne olduğunu öğreneceğini, biraz sabretmesini emretti. Halis Korhan, kahvaltı sofrasına aile üyeleriyle konuşmak için indi.
Seyran’ın okumak isteğinden haberdar olduğunu dilen getiren ve ona fotoğrafların yeni olup olmadığını soran Halis Ağa, Seyran fotoğrafların yeni olduğunu ve eşinin dışarı çıktığını söyleyince çok kızdı.
Masadaki herkese “İnsan değerleri için yaşar. Ar, namus, haysiyet, dürüstlük... Bunlardır insanı hayvandan ayıran. Ama şu masaya baktığımda bunların hiçbirini göremiyorum. Yazık... Hepimiz hata yaptık, hepimiz günah işledik. Ama hatalarımızla yüzleşip, günahlarımızdan tövbe etmeyi bildik. Ya siz? Sizler yalandan, riyadan başka ne bilirsiniz? Ahlaksızlar!” diyen Halis Korhan’a yanıt veren Ferit ise “Hepsi benim suçum dede. Bu masadaki kimse söylediklerini hak etmiyor” dedi.
Torununun yanına giden Halis Ağa, "Yüzüme bak" dedikten sonra Ferit’e tokat attı. Yere yığılan oğlunun yanına gitmek isteyen Gülgün’ü eşi Orhan durdurdu.
Seyran’ın Halis Ağa’ya gerçekleri söylemesine ve Ferit’in yediği tokada sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...“Seyran bugüne kadarki en doğru hareketini yaptı. Ferit’in arkasını kolladıkça suçlu olan hep Seyran oldu. Ferit durmadan yıprattı kızı. Seyran’ın okul konusunu bile kendine göre kullandı. Çocuk konusunda üstüne gitti. Ferit hak ettiğini yaşıyor.”
“Halis Ağa büyük oynadı bu sefer. Seyran doğruyu söylediğin için asla pişman olma, geleceğin söz konusuydu. Ferit’in onca yaptığı şeylere müstehak biraz yaptığı şeylerin sorumluluğunu almayı öğrensin”
“Sürekli Ferit yapıyor diğerleri arkasını topluyor, üstüne bir de Seyran’ı suçluyor. Artık birinin haddini bildirmesi gerekiyordu, bir gram üzülmedim. Seyran’ı da kendi gibi yalancı yapamadı”
“Seyran doğruları Ferit’in iyiliği için söyledi. Halis Ağa bilirse olaya el atar ve gazeteci şikayetçi olmaz. Ferit de hapse girmez yani kendini düşündüğü için değil. Abidin’le gece konuşurken söyledi, bizi sadece Halis Ağa kurtarır”
“Seyran okumak için her şeyi yapar”
“Seyran ilk defa kendi için bir şey yaptı”