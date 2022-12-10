Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı yayınlandı: Ferit Korhan gidiyor
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Gazetedeki fotoğraf kousundaki gerçeklerin ortaya çıkması sonrası Kazım, kızlarını yalıdan götürürken; yaşadıklarını hazmedemeyen Ferit ise New York'a dönmeye karar veriyor. Yaşananları kaldıramayan Halis Ağa da fenalaşıyor. Ferit'in gideceğini duyan Seyran ise havaalanına eşini durdurmaya gidiyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, 13. bölümüyle 16 Aralık Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.