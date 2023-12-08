Yalı Çapkını'nda Suna aşkını kalbine gömdü: İşte Abidin’den vazgeçmesinin nedenleri
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Seyran ve Ferit’in ilişkisi kadar Suna ve Abidin’in yarım kalan aşkı da dikkat çekiyor. Peki Kaya ile evlenen Suna, Abidin’den neden vazgeçti?
Star TV’nin gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda yan karakterlerin hikayesi de dikkat çekiyor. Bunlardan biri de Seyran’ın ablası Suna ile Ferit’in “Abi”si Abidin’in yarım kalan aşkı oldu. İşte Suna ile Abidin’in yaşadıkları…