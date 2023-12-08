Yalı Çapkını'nda Suna aşkını kalbine gömdü: İşte Abidin’den vazgeçmesinin nedenleri

SUNA'DAN ABİDİN'E SİTEM

Olanlara anlam veremeyen Suna ise hep birlikte Marmaris’e gittiklerinden Abidin’e tepki göstermiş ve "Ben sana ne yaptım da beni suçluyorsun? Ben o manyakla zorla evlendirildim. Senin o manyak Saffet'ten ne farkın var? O beni anlayamazdı, sen anlayabilirsin ama anlamıyorsun" diye sitem etmişti.