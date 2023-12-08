Yalı Çapkını'nda Suna aşkını kalbine gömdü: İşte Abidin’den vazgeçmesinin nedenleri

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Seyran ve Ferit’in ilişkisi kadar Suna ve Abidin’in yarım kalan aşkı da dikkat çekiyor. Peki Kaya ile evlenen Suna, Abidin’den neden vazgeçti?

Yalı Çapkını'nda Suna aşkını kalbine gömdü: İşte Abidin’den vazgeçmesinin nedenleri - 1

Star TV’nin gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda yan karakterlerin hikayesi de dikkat çekiyor. Bunlardan biri de Seyran’ın ablası Suna ile Ferit’in “Abi”si Abidin’in yarım kalan aşkı oldu. İşte Suna ile Abidin’in yaşadıkları…

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Yalı Çapkını'nda Suna aşkını kalbine gömdü: İşte Abidin’den vazgeçmesinin nedenleri - 2

DÜĞÜNDEN KAÇSALAR DA BAŞARAMADILAR

Birbirlerini sevdiklerini geç de olsa itiraf eden Suna ile Abidin, ilk sezonda birlikte kaçacak kadar cesurdu. Bu kaçış yüzünden Fuat ölmüş olsa da Suna istemeden Saffet ile evlenmek zorunda kalmıştı.

Yalı Çapkını'nda Suna aşkını kalbine gömdü: İşte Abidin’den vazgeçmesinin nedenleri - 3

Bunu kabullenemeyen Abidin ise ikinci sezonun ilk bölümünden itibaren Suna ile arasına bir duvar örmüş ve hem Ferit’e hem ona her şeyin bittiğini ve geçmişte kaldığını söylemişti.

Yalı Çapkını'nda Suna aşkını kalbine gömdü: İşte Abidin’den vazgeçmesinin nedenleri - 4

SUNA'DAN ABİDİN'E SİTEM

Olanlara anlam veremeyen Suna ise hep birlikte Marmaris’e gittiklerinden Abidin’e tepki göstermiş ve "Ben sana ne yaptım da beni suçluyorsun? Ben o manyakla zorla evlendirildim. Senin o manyak Saffet'ten ne farkın var? O beni anlayamazdı, sen anlayabilirsin ama anlamıyorsun" diye sitem etmişti.

Yalı Çapkını'nda Suna aşkını kalbine gömdü: İşte Abidin’den vazgeçmesinin nedenleri - 5

SUNA NEDEN KAYA'YI SEÇİP ABİDİN'DEN VAZGEÇTİ?

Üzülse de buna aldırmayan Abidin’in tavrını kabullenen Suna ise İfakat’ın da etkisiyle Kaya’ya yöneldi. Artık görülmek ve güçlü olmak isteyen Suna, babasından intikamını alabilmek için Kaya ile evlendi. İşte Suna’nın Abidin’den vazgeçmesinin esas sebepleri…

Yalı Çapkını'nda Suna aşkını kalbine gömdü: İşte Abidin’den vazgeçmesinin nedenleri - 6

1-ABİDİN’İN ONU SUÇLAMASI

Suna’nın evlendiğini Saffet Ağa’nın evine gidince öğrenen ve yıkılan Abidin’in aşkını kalbine gömmesi ve Suna ile bu konuda konuşmaması Suna’nın adeta hayatını değiştirdi.

Yalı Çapkını'nda Suna aşkını kalbine gömdü: İşte Abidin’den vazgeçmesinin nedenleri - 7

2- SUNA’NIN GÜÇLÜ OLMA İSTEĞİ

Hayatı boyunca babasının baskısıyla yaşamış ve Seyran’ın değişen hayatını gören Suna’nın içindeki görülme ve güçlü olma arzusu, onun Abidin’den uzaklaşıp Kaya’ya yönelmesine sebep oldu.

Yalı Çapkını'nda Suna aşkını kalbine gömdü: İşte Abidin’den vazgeçmesinin nedenleri - 8

Yalı Çapkını 48. bölümde gördüğümüze göre; kendini istemediğini bilmesine rağmen Kaya'nın intikam teklifini kabul eden Suna'nın nikahtan sonraki ilk hamlesi yalıya gelir gelmez babası Kazım'ı dışarı attırmak oldu. Suna'nın nasıl değişeceğini önümüzdeki bölümlerde hep birlikte göreceğiz...

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