Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak"

ŞANLI AİLESİ YALIDAN GİDİYOR

Suna'nın odasının kapısında uyuyan Kaya, onun iyi olmasını umursadığını söylerken Suna da "Acıdığın, zavallı biriyle evlenince eline ne geçecekti ki" dedi. Kaya ondan özür dilese de kabul etmeyen Suna, evlenemeyeceklerini söyleyip onu kovdu.

Seyran'a da Suna'ya da kızan Kazım, çılgına dönerken Latif, Halis Korhan'ın gitmelerini istediğini belirtti. Duyduklarıyla yıkılan Hatice ise Kazım'a yaptıkları için kızdı ve bir otele gideceklerini söyledi.