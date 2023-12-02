Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 1 Aralık Cuma akşamı yayınlanan 48. bölümüne; Pelin'in hamileliğinin ortaya çıkmasıyla tüm dengelerin değişmesi ve Seyran'ın Ferit'i terk etmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 48. bölümde; gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Seyran darmadağın oluşu ve yalıda yaşanan yaprak dökümü dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 2

SEYRAN'IN KALBİNE BIÇAK GİBİ SAPLANAN SÖZLER

Yalı Çapkını son bölümde; Halis, Şehmuz'un Pelin'i götürmesine önce izin vermese de Nükhet'in ısrarıyla kabul etti. O anlarda Pelin'in sancılanmasıyla kendini kaybeden Ferit, "Oğlumu götürüyorlar" diyerek peşinden gitmek istedi.

Perişan olan Seyran ise zar zor odasına çıkıp kapıyı kilitledi. Nefes almak için önce kolyesini çıkaran ardından fermuarını açan Seyran, gözyaşları içinde "Şimdi düşemezsin zamanı değil" dedi. Ardından da bütün odayı dağıttı.

Hattuç Halası'nın kendisine zor zamanlarda kullanabileceğini tembihlediği kolyeyi hatırlayan Seyran, üstünü değiştirdi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 3

SUNA'DAN ABİDİN'E SİTEM

O sırada Suna'yı yerde otururken gören Abidin, ona yardım etmek isteyince sinirlenen Suna, "Yüreğinin gereğini yapmadın, işinin gereğini yap. Seyran'ı bizim eve götür" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 4

SEYRAN İLE FERİT YÜZLEŞTİ

Annesi ve Gülgün'e kapıyı açmayan Seyran, Ferit gelince kapıyı açtı. "Bu sefer metresinle arana girmeyeceğim" diyen Seyran, Ferit'in kendini anlatma isteğine "Sen gözlerimin içine baka baka bana daha ne yalanlar söyleyeceksin" yanıtını verdi.

Odayı dağıttığını söyleyen ve özür dileyen Seyran, "Sanırım artık üç kişisiniz. Hayırlı olsun. Sana tek bir soru soracağım. Ne zamandır biliyordun?" dedi.

Eşi cevap veremeyince "Hep biliyordun değil mi? Ne zamandır konuşuyorsunuz?" deyince Ferit de "Birkaç gün oldu. Seni kaybetmekten korktum, söyleyemedim" dedi.

"Rezilsiniz" diye bağıran Seyran'a sarılan ve onun gitmesine izin vermeyen Ferit, "Bize bunu yapamazsın" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 5

KAZIM ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Öfkeden deliye dönen Kazım ise Halis Ağa'nın odasına girip ağzına geleni söylerken; Halis Korhan da ona karşılık verdi. İkiliyi duyan Hatice ise gelip "Yeter kırıp döktüğünüz" diyerek fenalaştı.

Ferit'in kollarından kurtulan Seyran, Halis Ağa'nın her şeyi bildiğini öğrenince onun odasına gitti.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 6

HATİCE'NİN KOLYESİ ORTAYA ÇIKTI

Halis Korhan'a sitem eden Seyran, halasının kolyesini gösterip "Beni size emanet etmişti. Sizin büyüklüğünüz de ağalığınız da kendi çıkarlarınız kadarmış" dedi ve kolyeyi fırlattı.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 7

İFAKAT-ORHAN GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKTI

İfakat'ın ona bağırmasına sessiz kalmayan Seyran "Tabi bunlar sizin için önemli değil. Neticede ölmüş kocanızın kardeşine metreslik yapan sizsiniz" dedi.

Seyran odadan çıkınca İfakat'ı dinlemeyen, odaya giren Orhan'a tokat atan Halis Korhan, "Hiçbirinizi gözüm görmesin. Defolun, edep yoksunu mahlukatlar" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 8

SEYRAN, KAZIM'LA DA YÜZLEŞTİ

Seyran evden çıkmak üzereyken karşısına dikilen Kazım'a artık onu dinlemeyeceğini ve artık ona el kaldırırsa susmayacağını ifade etti. Bunları duyunca şoke olan Ferit'e de kızan Seyran, yalıdan giderken ablasına sarıldı. Kızlarının peşinden koşan Esme de onlara sarılırken; Ferit "Ne olur affet beni, gitme" dedi.

Eşine onu anlamadığını ifade eden Seyran ise "Ben buradan değil, senden gidiyorum. Her şey bitti" diye vurguladı.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 9

FERİT SEYRAN'DAN VAZGEÇMİYOR

Ferit'i odasına çağıran Halis Korhan, herkese tek tek hesap soracağını söylerken; Seyran'ın seçimini yaptığını vurguladı ve Ferit'e boşanıp Pelin ile evlenmesi gerektiğini belirtti.

Seyran'dan vazgeçmeyeceğini vurgulayan Ferit, "Bana fikrimi sormadın, zorla evlendirdin. Bunlar hiç olmamış gibi davranamam. Bir kere hatanı kabul et. Bu evdeki tek hatasız olan Seyran'la benim. Sen ne dersen de Seyran'ı asla bırakmayacağım" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 10

SEYRAN'I UZAKTAN İZLEDİ

Abidin'i kandırıp arabada kaçan Seyran, soluğu üniversitenin kütüphanesinde alırken, Ferit durumdan haberdar oldu. Her yerde Seyran'ı arayan sonradan aklına üniversite gelen Ferit, bütün gece kütüphanede uyuyan karısını izledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 11

ŞANLI AİLESİ YALIDAN GİDİYOR

Suna'nın odasının kapısında uyuyan Kaya, onun iyi olmasını umursadığını söylerken Suna da "Acıdığın, zavallı biriyle evlenince eline ne geçecekti ki" dedi. Kaya ondan özür dilese de kabul etmeyen Suna, evlenemeyeceklerini söyleyip onu kovdu.

Seyran'a da Suna'ya da kızan Kazım, çılgına dönerken Latif, Halis Korhan'ın gitmelerini istediğini belirtti. Duyduklarıyla yıkılan Hatice ise Kazım'a yaptıkları için kızdı ve bir otele gideceklerini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 12

SUNA VE KAYA'NIN İNTİKAM YEMİNİ

Suna'ya giden Kaya da bağımlı bir baba ve ilaçlarla ayaktadurabilen bir anne ile büyüdüğünü söyledi. Evlenmeleri gerektiğini söyleyen Kaya, "Ben Halis Korhan'dan sen Kazım Şanlı'dan intikamımızı alacağız" ifadelerini kullandı. Suna da bu teklifi kabul etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 13

"ÇIK HAYATIMDAN FERİT"

Uyanınca karşısında Ferit'i görüp sinirlenen Seyran, "Seninle konuşmak, sesini duymak istemiyorum. Bunu anlamak bu kadar zor mu?" dedi.

Ferit de onu asla bırakmayacağını konuşmaları gerektiğini söylese de Seyran, "Seni seviyordum. Bu yalancı adamı tanımıyorum. Sakın bir daha karşıma çıkma" ifadelerini kullandı.

Seyran'ın gitmesine izin vermeyen Ferit, onun peşinden ayrılmadı. Seyran da ona "Git artık, çık hayatımdan. Bırak peşimi" dedi. Eşine ısrar eden ve onu bırakmayacağını söyleyen Ferit, "Sana doğruyu söylediğime inandıracağım" dese de Seyran "Çok geç, bırak da gururum bende kalsın" yanıtını verdi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 14

FERİT, PELİN'E YALVARDI

Annesine gidip hesap soran Kaya ise Suna ile evleneceğini söyledi. Seyran'ın peşine adam takıp Pırıl'ı arayan Ferit ise Pelin'le buluştu. Nükhet de doktor bahanesiyle Pelin'i dışarı çıkardı. Arabada konuşan ikiliden Ferit, Pelin'e Seyran'la konuşması için yalvardı.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 15

HALİS AĞA'DAN ŞEHMUZ'A GÖZDAĞI

Aynı anlarda Şehmuz'u kaçırtan Halis Korhan ise ona Ferit'i dövdüğü için tokat atıp Pelin'i onlara götüreceğini söyledi. Şehmuz da Halis Ağa gidince onlardan intikam alacağına dair yemin etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 16

"FERİT'LE BEN DİYE BİR ŞEY YOK SEYRAN"

Ferit'in isteğiyle Seyran'ın yanına giden Pelin, bebeği çok geç fark ettiğini ve onun karşısına çok geç çıktığını ifade etti. Pelin, "Anla işte Ferit ile ben diye bir şey yok. Biz sadece oğlumuz için bir araya gelmek zorundayız" dese de Seyran umursamadı.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 17

YALIYA DÖNEN SUNA, KAZIM'I KOVDURDU

Kaya ile evlenip yalıya babasıyla birlikte gelen Suna ise içeri girdikten sonra Abidin'e Kazım'ı kapı dışarı etmesini söyledi. Suna bu hamlesiyle çok iyi hissetti.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 18

SEYRAN: BİTTİ FERİT

Seyran'ın peşinden giden Ferit, "Bize bunu nasıl yapıyorsun?" derken Seyran da "Sen o kadar aşağılık bir adamsın ki. Beni de çocuğunun annesini de ne duruma düşürdüğünü fark etmiyorsun. Sen beni sevmiyorsun, her şeye aynı anda sahip olmak istiyorsun. Ben kendi mutluluğumu inşa ederim. Bu sefer sen kaybettin, bir daha asla sana dönmeyeceğim. Bitti" deyip alyansını çıkardı.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak" - 19

Seyran'ın Ferit'e asla dönmeyeceğini söylemesi ve Pelin'in hamileliğinin ortaya çıkmasıyla yalıda yaşanan yüzleşmeler sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan birkaçı...

"Yalıda kartlar yeniden dağıtılacak"
"Seyran en doğrusunu yaptı"
"Şimdi Ferit düşünsün"
"Seyran küllerinden doğacak"
"Dört gözle Seyran'ın boşanmasını bekliyoruz"
"Bu uçurumdan düşenler Ferit ve Seyran olmayacak"
"Harika bölümdü"
"Seyran'ın herkesle yüzleşmesi harikaydı"
"Tüm karakterler için yeni bir dönem başlıyor"
"Ferit artık ağzıyla kuş tutsa da olmaz"

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