Yalı Çapkını'nda Seyran'dan Ferit'e son söz! "Küllerinden doğacak"
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 1 Aralık Cuma akşamı yayınlanan 48. bölümüne; Pelin'in hamileliğinin ortaya çıkmasıyla tüm dengelerin değişmesi ve Seyran'ın Ferit'i terk etmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 48. bölümde; gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Seyran darmadağın oluşu ve yalıda yaşanan yaprak dökümü dikkat çekti.