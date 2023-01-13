Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu paylaşımı

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin Gülgün Korhan'ı Gözde Kansu, sette yemek masasında oğlu Ferit rolündeki Mert Ramazan Demir'in tabak çevirdiği anları paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu paylaşımı - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çeti Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu paylaşımı - 2

Her fırsatta çekimler sırasında çok eğlendiklerini söyleyen oyuncular, setten sık sık paylaşım yapıyorlar.

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu paylaşımı - 3

GÖZDE KANSU'DAN SETTE VİDEO

Yalı Çapkını dizisinin Gülgün'ü Gözde Kansu, son olarak sosyal medya hesabında rol arkadaşları Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nu paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu paylaşımı - 4

SARAÇOĞLU'NDAN DEMİR'E MÜDAHALE

Kansu'nun çektiği yemek masasındaki videoda; dizinin Ferit'i Mert Ramazan Demir, tabağı parmağında döndürmesi dikkat çekti.

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu paylaşımı - 5

Partneri Demir'i izleyen Afra Saraçoğlu ise müdahale ederek elinden tabağı alıyor.

Ünlü oyuncuların bu anları sosyal medyada gündem oldu.

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu paylaşımı - 6

EMRE ALTUĞ DA PAYLAŞTI

Öte yandan Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ da geçtiğimiz haftalarda sette çekilen bir kareyi takipçileriyle paylaşmıştı.

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu paylaşımı - 7

Emre Altuğ, rol arkadaşlarıyla verdiği poza "Korhanlar" notunu düşmüştü. Altuğ'un paylaşımı büyük ilgi görmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

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