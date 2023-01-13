Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu paylaşımı

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çeti Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.
Her fırsatta çekimler sırasında çok eğlendiklerini söyleyen oyuncular, setten sık sık paylaşım yapıyorlar.
Yalı Çapkını dizisinin Gülgün'ü Gözde Kansu, son olarak sosyal medya hesabında rol arkadaşları Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nu paylaştı.
Kansu'nun çektiği yemek masasındaki videoda; dizinin Ferit'i Mert Ramazan Demir, tabağı parmağında döndürmesi dikkat çekti.
Partneri Demir'i izleyen Afra Saraçoğlu ise müdahale ederek elinden tabağı alıyor.
Ünlü oyuncuların bu anları sosyal medyada gündem oldu.
Öte yandan Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ da geçtiğimiz haftalarda sette çekilen bir kareyi takipçileriyle paylaşmıştı.
Emre Altuğ, rol arkadaşlarıyla verdiği poza "Korhanlar" notunu düşmüştü. Altuğ'un paylaşımı büyük ilgi görmüştü.