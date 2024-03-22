Yan Oda'nın 3. bölümünde neler yaşanacak? Fikret Sevgi’den şüpheleniyor

Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın yer aldığı "Yan Oda" dizisinin yeni bölümü yarın akşam Star'da. Peki 3. bölümde neler yaşancak? İşte Yan Oda'nın 3. bölüm konusu ve bölüm fotoğrafları...

Yan Oda'nın 3. bölümünde neler yaşanacak? Fikret Sevgi’den şüpheleniyor - 1

Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın yer aldığı "Yan Oda"nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Dizinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor.

Star’ın yeni dizisi Yan Oda 3. Bölümü ile 23 Mart Cumartesi akşamı Star’da ekranlar gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Yan Oda'nın 3. bölümünde neler yaşanacak? Fikret Sevgi’den şüpheleniyor - 2

Star’ın yeni dizisi Yan Oda’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Taylan ile Şelale'yi dudak dudağa gören Simten çok öfkelenir, Şelale ise durumun göründüğü gibi olmadığını anlatmaya çalışır. 

Yan Oda'nın 3. bölümünde neler yaşanacak? Fikret Sevgi’den şüpheleniyor - 3

Taylan, annesine dair çok hassas bir konuyla alay eden Anıl'ı yumruklarken, düğünde tansiyon bir anda yükselir. Şelale, Sevgi'yi babasına dair bir konudan dolayı suçlar. 

Yan Oda'nın 3. bölümünde neler yaşanacak? Fikret Sevgi’den şüpheleniyor - 4

Bu konuşmalara kulak misafiri olan Fikret, geçmişte yaşadığı travmanın etkisiyle büyük bir şüpheye düşer. Sevgi'ye dair eline büyük bir koz geçiren Nurcihan, bu fırsattan yararlanmak için tehlikeli bir planı devreye sokar.

Yan Oda'nın 3. bölümünde neler yaşanacak? Fikret Sevgi’den şüpheleniyor - 5

Durumun farkına varan Cevale ise kızının zor duruma düşmemesi için çabalar. Annesinin mutluluğunun bozulmasından korkan Şelale, durumun düşündüğü gibi olmadığını söylemek için Simten'in karşısına çıkar fakat onu çok üzecek bir karşılık alır.

Yan Oda'nın 3. bölümünde neler yaşanacak? Fikret Sevgi’den şüpheleniyor - 6

Fikret ile Sümer arasında bir şey olabileceğinden şüphelenen Sevgi durumu öğrenmeye çalışırken, Sevgi ile ilgili benzer bir şüphe hisseden Fikret, kaygılarını alevlendiren bir durumla karşı karşıya gelir.

Yan Oda'nın 3. bölümünde neler yaşanacak? Fikret Sevgi’den şüpheleniyor - 7

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizinin kadrosunda; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nezaket Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yan Oda'nın 3. bölümünde neler yaşanacak? Fikret Sevgi’den şüpheleniyor - 8

Yan Oda, 23 Mart Cumartesi 20.00’de Star’da.

Yan Oda'nın 3. bölümünde neler yaşanacak? Fikret Sevgi’den şüpheleniyor - 9

YAN ODA 3. BÖLÜM FRAGMANI

Yan Oda'nın 3. bölümünde neler yaşanacak? Fikret Sevgi’den şüpheleniyor - 10

Yan Oda'nın yeni tanıtımına; Simten'in Taylan ile Şelale'yi tehdit etmesi ve ikilinin yaşadığı korku damga vurdu.

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