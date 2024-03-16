Yan Oda 3. bölüm fragmanı: Taylan ve Şelale'nin büyük korkusu
Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı "Yan Oda" dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yan Oda'nın yeni tanıtımına; Simten'in Taylan ile Şelale'yi tehdit etmesi ve ikilinin yaşadığı korku damga vurdu. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu Yan Oda yeni bölümüyle 23 Mart Cumartesi akşamı Star'da...
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