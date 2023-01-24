Yokluk adası nedir, kuralları neler? İşte yokluk adası şartları

Survivor yarışmacılarını zorlayacak uygulama geri döndü. Acun Ilıcalı yapılan ada konseyinde yarışmacıları zorlayan uygulamayı bu yıl da devreye alacaklarını söyledi ve yokluk adasının şartlarını anlattı.
Ilıcalı, bu sene uygulanan Yokluk Adası'nın formatının değiştirildiğini duyurdu. Artık eleme potasına giren yarışmacılar kendi aralarında mücadele edecek. Eleme adayı olan 4 kişi arasında bir oyun oynanacak.
İlk gün bir kişi yokluk adasına gitmekten kurtulacak. Ertesi gün 3 kişi arasında bir oyun oynanacak ve bir kişi daha kurtulacak. 3. günde ise kalan son 2 kişi arasında kıyasıya bir mücadele olacak ve bir kişi yokluk adasına giden isim olacak.
Eleme potasına giren yarışmacı yokluk adasında 24 saat kalacak.
Yarışmacının yokluk adasında kaldığı süreçte yanında teknik ekip dahil kimse olmayacak.
Yokluk adasında barınak yerine sadece bir battaniye ve bir tahta parçası yer alacak.
Yarışmacıların kimseyle iletişimi olmayacak, röportaj verilmeyecek.
Yokluk adasında olan yarışmacıya bir avuç pirinç ve sınırsız su verilecek.
Sağlık sorunu olmadığı sürece insan görülmeyecek.