Yokluk adası nedir, kuralları neler? İşte yokluk adası şartları

FORMAT DEĞİŞTİ

Ilıcalı, bu sene uygulanan Yokluk Adası'nın formatının değiştirildiğini duyurdu. Artık eleme potasına giren yarışmacılar kendi aralarında mücadele edecek. Eleme adayı olan 4 kişi arasında bir oyun oynanacak.

İlk gün bir kişi yokluk adasına gitmekten kurtulacak. Ertesi gün 3 kişi arasında bir oyun oynanacak ve bir kişi daha kurtulacak. 3. günde ise kalan son 2 kişi arasında kıyasıya bir mücadele olacak ve bir kişi yokluk adasına giden isim olacak.