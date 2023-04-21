Yüz Yıllık Mucize'de Kemal'den Harika'ya evlilik teklifi! "Süreyya bunu hak etmedi"

Başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı, "Yüz Yıllık Mucize" dizisi, 20 Nisan akşamı 5. bölümüyle yayınlandı. Dizinin son bölümüne Kemal'in evlilik teklifi damga vurdu.
Yüz Yıllık Mucize son bölümde; dayak yemiş halde konağa alınan Cem, kendisine bunu yapanın Kemal olduğunu söyledi.
Şoka giren Harika, kime inanacağını bilemezken Süreyya da yeğenine Kemal'in göründüğü gibi biri olmadığını ifade etti.
Kemal'i arayan Harika, ona Cem'e bir şey yapıp yapmadığını sordu. Cem'e dokunmadığını ifade eden Kemal, hazırlanıp hastaneye gitti.
Müjde Hanım onu görüp olay çıkarınca dışarı çıkan Kemal, bir kez daha bir şey yapmadığını söyledi. O sırada Harika'yı yollayan Süreyya, Eşref'in dünyada tanıdığı en kötü insan olduğunu söyleyip onu Harika'dan uzak durması konusunda uyardı.
Kahvaltıda halasının neden Kemal'i kovduğunu soran Harika, onun Eşref'in oğlu olduğunu öğrendi. Kemal'in isteği üzerine onunla buluşmak için Zeren ile bir plan yaptı.
Hastaneye gidecekmiş gibi evden çıkan ve halasını atlatan Harika, Kemal ile buluştu.
Harika'nın bir daha kendisiyle görüşmeyeceğini duyan Kemal, ona gerçeği itiraf etmeyi düşünse de korktuğu için yapmadı.
Süreyya halasını üzecekse onunla görüşmeyeceğini belirten Harika, evine döndü. Sofradan kalkarken de romanı yazmayacağını belirtti.
Yemek sonrası Süreyya'yı odasına çağıran Müzeyyen, "Eşref'in öfkesini Harika'dan çıkarma. Yoksa onu kaybedeceksin" dedi.
Tüm bunlar olurken 2 yıl sonra konağa dönen Eşref'in Süreyya tarafından ihbar edildiği ve tutuklandığı ortaya çıktı.
Zeren'den Kemal'in Cem'i dövmediğini öğrenen Harika, Süreyya'ya durumu açıklasa da halası ona yalan söylediğini belirtip evden çıkmasını istemediğini belirtti.
Odasına giden Harika, romanı yazdığı kısmını Kemal'e okudu. Ses kaydını dinleyen Kemal de sabah onunla buluşmak istediğini söyledi.
Harika kimseye haber vermeden Kemal ile buluşmaya giderken onun odasına giren Süreyya ise Kemal'in hediyesi olan, Eşref'in de kendisine hediye ettiği bilekliği buldu.
Cem'in eşyalarını iade etmek için hastaneye giden Harika'yı takip eden Süreyya ise yeğeniyle Kemal'i gördü.
Kemal kendisine evlenme teklif ettiği sırada ise "Harika" diye seslendi.
Kemal'in Harika'ya evlenme teklif etmesi ve Süreyya'nın onları görmesi sosyal medyada gündem oldu.
"Harika, Kemal'i anladı. Onun için de önemli olan buydu"
"Ah Süreyya çok haklısın ama yanlış yoldasın"
"Harika bir an önce gerçeği öğrenmeli"
"Harika aşkı seçecek"
"Süreyya bunu hak etmedi"
"Herkesin kendince haklı bir sebebi var"
"Hikayedeki en masum insan Harika"
"Cem senin gibilerden korkular, yazık Kemal'e"
"Kemal intikam istediğin bu bölüm belli oldu"