Yüz Yıllık Mucize'de Kemal'den Harika'ya evlilik teklifi! "Süreyya bunu hak etmedi"

SÜREYYA BİLEKLİĞİ BULDU

Harika kimseye haber vermeden Kemal ile buluşmaya giderken onun odasına giren Süreyya ise Kemal'in hediyesi olan, Eşref'in de kendisine hediye ettiği bilekliği buldu.

Cem'in eşyalarını iade etmek için hastaneye giden Harika'yı takip eden Süreyya ise yeğeniyle Kemal'i gördü.

Kemal kendisine evlenme teklif ettiği sırada ise "Harika" diye seslendi.