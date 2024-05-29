Survivor 2024 finaline geri sayım: Survivor All Star ne zaman bitecek?
Survivor 2024 finali için geri sayım sürüyor. Aylardır devam eden mücadelede artık sayılı yarışmacı kalması nedeniyle final tarihi merak konusu olmaya başladı. Peki, Survivor All Star ne zaman bitecek, final tarini belli oldu mu?
Survivor All Star 2024 yarışmasında final için nefesler tutuldu. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği zorlu yarışmada yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele ediyor. Yarışmacı sayısının azalmasıyla birlikte final soruları gündeme geldi.