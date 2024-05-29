Survivor 2024 finaline geri sayım: Survivor All Star ne zaman bitecek?

Survivor 2024 finali için geri sayım sürüyor. Aylardır devam eden mücadelede artık sayılı yarışmacı kalması nedeniyle final tarihi merak konusu olmaya başladı. Peki, Survivor All Star ne zaman bitecek, final tarini belli oldu mu?

Survivor 2024 finaline geri sayım: Survivor All Star ne zaman bitecek? - 1

Survivor All Star 2024 yarışmasında final için nefesler tutuldu. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği zorlu yarışmada yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele ediyor. Yarışmacı sayısının azalmasıyla birlikte final soruları gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor 2024 finaline geri sayım: Survivor All Star ne zaman bitecek? - 2

SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK?

Survivor 2024: AllStar final tarihi henüz kesinleşmedi. Fakat 12-13 Haziran'da Survivor 2024 sezonunun ekranlara veda edeceği konuşuluyor.

Survivor 2024 finaline geri sayım: Survivor All Star ne zaman bitecek? - 3

Geçtiğimiz yıl Survivor Final mücadelesi 13 Haziran Salı günü Kuruçeşme Arena'da düzenlenmişti.

Survivor 2024 finaline geri sayım: Survivor All Star ne zaman bitecek? - 4

GEÇEN YILIN KAZANANI

Geçtiğimiz yıl seyirci oylaması sonucunda Özgür ve Nefise finale kalmıştı.  Seyircilerden en çok oyu olarak Survivor şampiyonu kupasını almaya hak kazanan isim Nefise Karatay oldu.

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