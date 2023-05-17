Yüz Yıllık Mucize'nin 9. bölümünde neler olacak? Kemal ve Harika aşk tazeliyor

Başrollerini Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’in paylaştığı, Star TV'de yayınlanan "Yüz Yıllık Mucize"nin 9. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. İşte 18 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak "Yüz Yıllık Mucize"nin yeni bölümü hakkında merak edilenler...

Yüz Yıllık Mucize'nin 9. bölümünde neler olacak? Kemal ve Harika aşk tazeliyor - 1

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilgi çeken hikayesiyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 9. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize'nin 9. bölümünde neler olacak? Kemal ve Harika aşk tazeliyor - 2

Harika’nın doğum gününde annesinden gelen çiçek evde büyük bir yankı uyandırır. 

Yüz Yıllık Mucize'nin 9. bölümünde neler olacak? Kemal ve Harika aşk tazeliyor - 3

Kemal’in bu konuda parmağı olduğundan şüphelenen Süreyya, onunla hesaplaşır ancak Kemal’in bir sırrına daha ortak olduğunu öğrenince dehşete düşer.

Yüz Yıllık Mucize'nin 9. bölümünde neler olacak? Kemal ve Harika aşk tazeliyor - 4

Herkesten uzaklaşan Kemal ve Harika çok güzel bir gün geçirip aşklarını tazelerler. 

Yüz Yıllık Mucize'nin 9. bölümünde neler olacak? Kemal ve Harika aşk tazeliyor - 5

Zeren’in ise annesinin Harika’ya yolladığı çiçek konusunda kafası çok karışıktır ve Cem’den yardım ister. Bu onları daha da yakınlaştırır.

Yüz Yıllık Mucize'nin 9. bölümünde neler olacak? Kemal ve Harika aşk tazeliyor - 6

Seray, Efe’ye hissettiklerini Aysel ve Miray’dan saklayamaz. Canan, Turgut’u köşeye sıkıştırmıştır. İşler her ikisi için de zorlaşır. 

Yüz Yıllık Mucize'nin 9. bölümünde neler olacak? Kemal ve Harika aşk tazeliyor - 7

Adnan ise konakla ilgili beklenmedik bir hamlede bulunur.

Yüz Yıllık Mucize'nin 9. bölümünde neler olacak? Kemal ve Harika aşk tazeliyor - 8

Bu hamleden sonra Süreyya için evde kontrolü ele almak zorlaşır. Canan, hesabını kapamak üzere Kemal’i bulunduğu yere getirir ve ona kim olduğunu açıklar.

Yüz Yıllık Mucize'nin 9. bölümünde neler olacak? Kemal ve Harika aşk tazeliyor - 9

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.

Yüz Yıllık Mucize'nin 9. bölümünde neler olacak? Kemal ve Harika aşk tazeliyor - 10
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