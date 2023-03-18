Yüz Yıllık Mucize'nin Ali Tahir'i Birkan Sokullu'nun bilinmeyenleri

Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize için geri sayım başladı.
Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşması ve sonrasında gelişen olayları anlatan dizi, 23 Mart akşamı izleyici karşısına çıkacak.
Yüz Yıllık Mucize dizisinde Birkan Sokullu, 130 yaşında olan Ali Tahir karakterine hayat verecek.
Yüz Yıllık Mucize dizisinin Ali Tahir'i Birkan Sokullu'nun canlandıracağı karakter kadar kariyeri ve özel hayatı da merak ediliyor. İşte Birkan Sokullu'nun bilinmeyenleri...
Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2003 yılında, ‘Best Model Of Turkey’ yarışmasında üçüncü oldu. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol oynadı. Maltepe Üniversitesinde okurken manken ve modellik yaptı.
Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri aldı. 'Küçük Kadınlar' dizisinde Ayaz karakteri ile dikkat çekti. Sokullu, 'Küçük Sırlar' dizisinde 'Demir' rolüyle tanındı.
'Uçurum', 'Fatih', 'Kurt Seyit ve Şura' dizilerinde rol alan Sokullu'nun yıldızı 'Hayat Şarkısı' dizisiyle parladı.
Ardından 'Yüz Yüze', 'Bir Aile Hikayesi', 'Ya İstiklal Ya Ölüm' gibi yapımlarda rol alan Birkan Sokullu, 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki 'Han' rolüyle büyük bir çıkış yakaladı.
Bir süre ekranlara ara veren Sokullu, 'Yüz Yıllık Mucize' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
2012'de kendisi gibi oyuncu Aslı Enver ile evlenen ünlü isim, 2015'te boşandı.
Şu anda Eda Gürkaynak'la aşk yaşayan Birkan Sokullu, sevgilisiyle aşk dolu pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmiyor.