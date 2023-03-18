Yüz Yıllık Mucize'nin Ali Tahir'i Birkan Sokullu'nun bilinmeyenleri

Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize için geri sayım başladı.

Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşması ve sonrasında gelişen olayları anlatan dizi, 23 Mart akşamı izleyici karşısına çıkacak.