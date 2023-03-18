Yüz Yıllık Mucize'nin Ali Tahir'i Birkan Sokullu'nun bilinmeyenleri

Star TV'nin 23 Mart Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'de Ali Tahir'e karakterine hayat veren Birkan Sokullu'nun oyunculuk serüveni ve özel hayatı araştırılıyor. İşte Birkan Sokullu hakkında merak edilenler...

Yüz Yıllık Mucize'nin Ali Tahir'i Birkan Sokullu'nun bilinmeyenleri - 1

Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize için geri sayım başladı.

Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşması ve sonrasında gelişen olayları anlatan dizi, 23 Mart akşamı izleyici karşısına çıkacak.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize'nin Ali Tahir'i Birkan Sokullu'nun bilinmeyenleri - 2

Yüz Yıllık Mucize dizisinde Birkan Sokullu, 130 yaşında olan Ali Tahir karakterine hayat verecek.

Yüz Yıllık Mucize  dizisinin Ali Tahir'i Birkan Sokullu'nun canlandıracağı karakter kadar kariyeri ve özel hayatı da merak ediliyor. İşte  Birkan Sokullu'nun bilinmeyenleri...

Yüz Yıllık Mucize'nin Ali Tahir'i Birkan Sokullu'nun bilinmeyenleri - 3

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2003 yılında, ‘Best Model Of Turkey’ yarışmasında üçüncü oldu. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol oynadı. Maltepe Üniversitesinde okurken manken ve modellik yaptı.

Yüz Yıllık Mucize'nin Ali Tahir'i Birkan Sokullu'nun bilinmeyenleri - 4

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri aldı. 'Küçük Kadınlar' dizisinde Ayaz karakteri ile dikkat çekti. Sokullu, 'Küçük Sırlar' dizisinde 'Demir' rolüyle tanındı.

'Uçurum', 'Fatih', 'Kurt Seyit ve Şura' dizilerinde rol alan Sokullu'nun yıldızı 'Hayat Şarkısı' dizisiyle parladı.

Yüz Yıllık Mucize'nin Ali Tahir'i Birkan Sokullu'nun bilinmeyenleri - 5

MASUMLAR APARTMANI İLE BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

Ardından 'Yüz Yüze', 'Bir Aile Hikayesi', 'Ya İstiklal Ya Ölüm' gibi yapımlarda rol alan Birkan Sokullu, 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki 'Han' rolüyle büyük bir çıkış yakaladı.

Bir süre ekranlara ara veren Sokullu, 'Yüz Yıllık Mucize' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yüz Yıllık Mucize'nin Ali Tahir'i Birkan Sokullu'nun bilinmeyenleri - 6

EDA GÜRKAYNAK'LA AŞK YAŞIYOR

2012'de kendisi gibi oyuncu Aslı Enver ile evlenen ünlü isim, 2015'te boşandı.

Şu anda Eda Gürkaynak'la aşk yaşayan Birkan Sokullu, sevgilisiyle aşk dolu pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmiyor.

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