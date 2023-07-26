Efsane şarkıcı Sinead O'Connor hayatını kaybetti
Müzik dünyası efsane bir isme daha veda etti. Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kybetti. O'Connor 1990'da Prince's Nothing Compares 2 U'nun yürek burkan kapağıyla dünya çapında yıldız olmuştu.
İRLANDA BAŞBAKANI: YETENEĞİ EŞSİZDİ
Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti.
RTE tarafından aktarılan şarkıcının ailesinden yapılan açıklamada, “Sevgili Sinead’ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ailesi ve arkadaşları mahvoldu” ifadesi kullanıldı.
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, eskiden Twitter olarak bilinen mesajlaşma platformu X’te “Müziği tüm dünyada seviliyordu ve yeteneği eşsizdi ve kıyaslanamazdı” diyerek “onun müziğini seven herkes” sözleriyle taziyelerini paylaştı.