Efsane şarkıcı Sinead O'Connor hayatını kaybetti

İRLANDA BAŞBAKANI: YETENEĞİ EŞSİZDİ

Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti.

RTE tarafından aktarılan şarkıcının ailesinden yapılan açıklamada, “Sevgili Sinead’ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ailesi ve arkadaşları mahvoldu” ifadesi kullanıldı.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, eskiden Twitter olarak bilinen mesajlaşma platformu X’te “Müziği tüm dünyada seviliyordu ve yeteneği eşsizdi ve kıyaslanamazdı” diyerek “onun müziğini seven herkes” sözleriyle taziyelerini paylaştı.