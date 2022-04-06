2022'nin en güçlü pasaportlar listesi yenilendi (Türkiye kaçıncı sırada?)

Henley Passport Index’in en güçlü pasaportlar listesi güncellemesi, Rusya-Ukrayna savaşının pasaportlardaki etkisini ortaya koyuyor. Milyonlarca Ukraynalının komşu ülkelere kaçmasına neden olan savaş, bölge içindeki hareket özgürlüğü üzerinde derin ve belki de geri döndürülemez bir etki yarattı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD Rusya’ya hava sahalarını kapattı, seyahat yasakları Rus vatandaşlarını da etkiledi. Bu tür kısıtlamalar, gelişmiş ülkelerin çoğunda Rus pasaportunu etkin bir şekilde değersiz statüsüne mahkum ediyor. Raporun verilerine göre Rusya, en güçlü pasaportlar listesinde düşme eğilimini sürdürüyor.