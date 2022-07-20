2022’nin en popüler seyahat trendleri

Haberler - ntv.com.tr | 20.07.2022 - 14:39 - Son Güncelleme : 20.07.2022 - 14:48
Bu yılın öne çıkan seyahat trendleri arasında vegan yaşam tarzının benimsendiği mekanlar öne çıkıyor. Sebze ağırlıklı beslenme, vücudu arındıran detokslar ve doğanın dingin havası size cezbedici geliyorsa bu seyahat tam size göre olabilir.
Herkesin bilmediği yerleri keşfetmek, yeni bir seyahat türü gibi görünmeyebilir ancak son iki senedir kapana kısılmış gibi hissetmemiz her şeyi değiştirdi. Hiç kimsenin keşfetmediği yerleri bulmak ve bu keşfi kutlamak bu yıl çok daha anlamlı.
Pandemi sürecinde evden veya herhangi bir yerden çalışmaya çok alıştık. Bu sürein uzaması akıl sağlığımıza iyi gelmese de farklı lokasyonlardan çalışmayı bir şekilde avantaja çevirdik. İşte bu çalışma stilini tatil ile birleştirerek bir çeşit ‘çalışma tatili’ yapabilirsiniz. Kendinize bir rota belirleyin, işten izin almanıza gerek yok. Laptonunuzun yanına soğuk bir içecek alın. Tatile hazırsınız!
Klasik bir seyahat türü gibi görünse de oturduğunuz yerden manzaranın tadını çıkarmanın ve farklı yerleri keşfetmenin tadı hiçbir yerde yok. Trende seyahat ederken hiç aklınızda olmayan yerleri keşfetme şansı elde edebilirsiniz, pencereden manzaraları izleyebilirsiniz veya hoşunuza giden duraklarda inip küçük maceralara atılabilirsiniz.
Doğal yollarla vücut ve akıl sağlığını iyileştirme, binlerce yıl öncesinde kullanılan bir teknik. Günümüzde de bir çeşit seyahat türüne dönüşen bu uygulama, zihinsel arınmanın öne çıktığı bir deneyim sunuyor. Doğal taş bir oyuğun içinde bir araya gelen insanlar, tütsüler ve bitkiler eşliğinde oturarak dingin bir seyahat deneyimi yaşıyor.
Sürdürülebilir bir seyahat konseptini bu yıl daha da genişletmek mümkün. Daha az lokasyon değiştirerek doğaya zarar veren vasıta kullanımı azaltmak, bu yıl çok popüler oldu. Eğer bir otelde kalıyorsanız orada uzun süre durabilirsiniz. Uzak bir noktada tatil yapıyor ve evinizi gitme ihtiyacı duyuyorsanız, ihtiyaçlarınızı önceden planlayın ve sık sık araç kullanmaktan kaçının.