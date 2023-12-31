2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri

Uluslararası araştırma şirketi Euromonitor International tarafından hazırlanan en çok ziyaret edilen şehirler sıralamasında Avrupa şehirleri ilk sıralarda yer aldı. İstanbul, bu yıl en çok yabancı turist ağırlayan şehir oldu.

2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri - 1

Euromonitor International raporuna göre, 2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu.

İstanbul, 2023 yılında ne çok yabancı turist ağırlayan şehir oldu. Bu yıl turist sayısında yüzde 26 artışa ulaşan İstanbul'u Londra ve Dubai takip etti. 

N-LIFE HABERLERİ

2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri - 2

İşte 2023 yılında turistlerin vazgeçilmezi olan şehirler sıralaması...


20. Lizbon
19. Los Angeles
18. Viyana
17. Hong Kong
16. Osaka
15. Dublin
14. Seoul
13. Milano
12. Münih
11. Singapur

2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri - 3

10. Londra

2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri - 4

9. Barcelona

2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri - 5

8. New York

2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri - 6

7. Roma

2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri - 7

6. Berlin

2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri - 8

5. Amsterdam

2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri - 9

4. Tokyo

2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri - 10

3. Madrid

2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri - 11

2. Dubai

2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri - 12

1. Paris

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