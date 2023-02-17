2023 yılının en iyi su altı fotoğrafları seçildi (2023 Underwater Photography Of The Year)

Fotoğrafçı Kat Zhou, Brezilya'da Amazon Nehri'nde bir yunusun gün batımına karşı verdiği pozu yakaladı.
Bir filin yakın kadrajdan çekilen karesi Suliman Alatiqi tarafından Tayland, Puket'te yakalandı.
J. Gregory Sherman, vatozları Cayman Adaları'nda çekti.
Fotoğrafçı Ollie Clarke, bir köpekbalığının balık sürüsüne daldığı anları yakalamayı başardı.
Fotoğrafçı Shane Gross, Kanada'da embriyo halindeki balıkların bu eşsiz anını yakaladı.
Güneş ışıklarının denizin altında yarattığı bu görüntüyü Theo Vickers, İngiltere'de çekti.
İplere dolanmış bir balinanın bu anlarını Alvaro Herrero, Meksika'da yakaladı
Küçük bir karabalığın mercanların arasından verdiği bu poz Malcolm Nimmo tarafından İskoçya'da çekildi.