2023 yılının en iyi su altı fotoğrafları seçildi (2023 Underwater Photography Of The Year)

“The 2023 Underwater Photography Of The Year” (Yılın En İyi Su Altı Fotoğrafçılığı) yarışmasının kazananları belli oldu. 72 ülkeden 6 binden fazla fotoğrafın katıldığı yarışmanın kazanan fotoğrafı gün batımında kameraya poz veren bir yunusun unutulmaz anı oldu.

2023 yılının en iyi su altı fotoğrafları seçildi (2023 Underwater Photography Of The Year) - 1

Fotoğrafçı Kat Zhou, Brezilya'da Amazon Nehri'nde bir yunusun gün batımına karşı verdiği pozu yakaladı.

2023 yılının en iyi su altı fotoğrafları seçildi (2023 Underwater Photography Of The Year) - 2

Bir filin yakın kadrajdan çekilen karesi Suliman Alatiqi tarafından Tayland, Puket'te yakalandı.

2023 yılının en iyi su altı fotoğrafları seçildi (2023 Underwater Photography Of The Year) - 3

J. Gregory Sherman, vatozları Cayman Adaları'nda çekti.

2023 yılının en iyi su altı fotoğrafları seçildi (2023 Underwater Photography Of The Year) - 4

Fotoğrafçı Ollie Clarke, bir köpekbalığının balık sürüsüne daldığı anları yakalamayı başardı.

2023 yılının en iyi su altı fotoğrafları seçildi (2023 Underwater Photography Of The Year) - 5

Fotoğrafçı Shane Gross, Kanada'da embriyo halindeki balıkların bu eşsiz anını yakaladı.

2023 yılının en iyi su altı fotoğrafları seçildi (2023 Underwater Photography Of The Year) - 6

Güneş ışıklarının denizin altında yarattığı bu görüntüyü Theo Vickers, İngiltere'de çekti.

2023 yılının en iyi su altı fotoğrafları seçildi (2023 Underwater Photography Of The Year) - 7

İplere dolanmış bir balinanın bu anlarını Alvaro Herrero, Meksika'da yakaladı

2023 yılının en iyi su altı fotoğrafları seçildi (2023 Underwater Photography Of The Year) - 8

Küçük bir karabalığın mercanların arasından verdiği  bu poz Malcolm Nimmo tarafından İskoçya'da çekildi.

N-LIFE HABERLERİ

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