Abant'ta sonbahar renkleri

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

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Bolu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkındaki çeşitli türlerdeki ağaçlar, sonbahar renkleriyle güzel manzara oluşturuyor.

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Her mevsim çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Abant'ta sarı, kahverengi ve yeşil tonları iç içe görülebiliyor.

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Sonbaharın renkleriyle güzel görüntü sunan Abant Tabiat Parkı havadan görüntülendi.

Abant'ta sonbahar renkleri - 4

Ayrıca Abant Milli Parkı ile Taşkesti kara yolu üzerinde bulunan kayın ağaçları da sonbahar renkleriyle güzel manzara oluşturuyor.

Abant'ta sonbahar renkleri - 5

İstanbul'dan gelen Oğuz ve Tülay Hozer çifti, Abant'a geçen yıl da geldiklerini belirterek, bölgenin sonbaharda çok güzel olduğunu, doğasını ve havasını beğendiklerini kaydetti.

N-LIFE HABERLERİ

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