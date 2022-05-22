Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor

Haberler - DHA | 22.05.2022 - 14:47 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 14:53

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 13'üncü yüzyılda İmparator 2'nci Alexios tarafından yaptırıldığı bilinen Akçakale Kalesi'nde başlatılan kazılarda, deniz altında kalıntılar arandı. Kazılarda kiliseye ait bölümler gün yüzüne çıkarılırken, deniz altında kaleye ait çeşitli tarihi kalıntılara ulaşıldı.

Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 1

'un Akçaabat ilçesinde deniz kıyısında 13'üncü yüzyılın son döneminde İmparator 2'nci Alexios tarafından yaptırıldığı bilinen ve Trabzon'un fethi sonrası 1468 yılında Osmanlı yönetimine geçen Akçakale Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 2

OSMANLI DÖNEMİNE AİT KALINTILAR BULUNDU

Kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait sekiz mezar ve bu mezarlara ait iskeletler, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikke ve seramik parçalarına ulaşıldı.

Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 3

Çok sayıda mezar tespit edilen kalede, birkaçı tahrip edilmiş mezarların, Bizans usulü gömü yöntemleriyle defnedildiği, bir kısmının çatı kiremitleriyle koruma altına alındığı, bir kısmının da doğrudan toprağa gömüldüğü ortaya çıkarıldı.

Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 4

DENİZDE ARAMA ÇALIŞMALARI

Tarihi kalenin kalıntıları için denizde de arama çalışmaları yapılıyor. Dalgıçlar eşliğinde deniz altında 80 metreye ulaşan derinlikteki armalarda kaleye ait çeşitli tarihi kalıntılara ulaşıldı.

Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 5

KALINTILAR SERGİLENECEK

Kazı çalışmalarının haziran ayına kadar bitirilmesi hedeflenirken, çalışmalarının tamamlanmasının ardından elde edilen kalıntılar, aynı kalede sergilenecek.

Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 6

“DALGIÇLARIMIZLA BERABER ARAŞTIRMA YAPTIK”

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Kazı da, hem kalenin iç surları içerisinde hem de denizin altında surların alt kısmındaki bölgede dalgıçlarımızla beraber bir araştırma yaptık. Dönemin topları ve o toplara ait materyaller, kale içerisinde de Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ve yakın tarihe ait buluntular tespit ediyoruz" dedi.

Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 7

BİZANS'A AİT KALINTILAR

Yapılan kazı çalışmalarında toplar, gülleler, Roma ve Bizans dönemine ait porselenler bulundu.

Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 8

KALE, HAZİNE MALI OLDU

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Mahallesi'nde 900 yılın üzerinde tarihi geçmişe sahip olan Akçakale Kalesi, Trabzon'un fethi sonrası 1468 yılında Osmanlı yönetimine geçti. Kale, Cumhuriyet döneminde hazine malı olarak devlete devredildi.

Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 9

Kalede 2007 yılında yapılan kurtarma kazılarında  4 iskelet, kemik parçaları, toprak kaplar, bronz çiviler ve Bizans seramiği parçaları bulundu.

Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 10

İşte Akçakale Kalesi'nden görüntüler...

Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 11
Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 12
Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 13
Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 14
Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 15
Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 16
Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 17
Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 18
Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor - 19

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