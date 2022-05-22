Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor

Haberler - DHA | 22.05.2022 - 14:47 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 14:53
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde deniz kıyısında 13'üncü yüzyılın son döneminde İmparator 2'nci Alexios tarafından yaptırıldığı bilinen ve Trabzon'un fethi sonrası 1468 yılında Osmanlı yönetimine geçen Akçakale Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor.
Kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait sekiz mezar ve bu mezarlara ait iskeletler, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikke ve seramik parçalarına ulaşıldı.
Çok sayıda mezar tespit edilen kalede, birkaçı tahrip edilmiş mezarların, Bizans usulü gömü yöntemleriyle defnedildiği, bir kısmının çatı kiremitleriyle koruma altına alındığı, bir kısmının da doğrudan toprağa gömüldüğü ortaya çıkarıldı.
Tarihi kalenin kalıntıları için denizde de arama çalışmaları yapılıyor. Dalgıçlar eşliğinde deniz altında 80 metreye ulaşan derinlikteki armalarda kaleye ait çeşitli tarihi kalıntılara ulaşıldı.
Kazı çalışmalarının haziran ayına kadar bitirilmesi hedeflenirken, çalışmalarının tamamlanmasının ardından elde edilen kalıntılar, aynı kalede sergilenecek.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Kazı da, hem kalenin iç surları içerisinde hem de denizin altında surların alt kısmındaki bölgede dalgıçlarımızla beraber bir araştırma yaptık. Dönemin topları ve o toplara ait materyaller, kale içerisinde de Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ve yakın tarihe ait buluntular tespit ediyoruz" dedi.
Yapılan kazı çalışmalarında toplar, gülleler, Roma ve Bizans dönemine ait porselenler bulundu.
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Mahallesi'nde 900 yılın üzerinde tarihi geçmişe sahip olan Akçakale Kalesi, Trabzon'un fethi sonrası 1468 yılında Osmanlı yönetimine geçti. Kale, Cumhuriyet döneminde hazine malı olarak devlete devredildi.
Kalede 2007 yılında yapılan kurtarma kazılarında 4 iskelet, kemik parçaları, toprak kaplar, bronz çiviler ve Bizans seramiği parçaları bulundu.
İşte Akçakale Kalesi'nden görüntüler...