Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor

“DALGIÇLARIMIZLA BERABER ARAŞTIRMA YAPTIK”

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Kazı da, hem kalenin iç surları içerisinde hem de denizin altında surların alt kısmındaki bölgede dalgıçlarımızla beraber bir araştırma yaptık. Dönemin topları ve o toplara ait materyaller, kale içerisinde de Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ve yakın tarihe ait buluntular tespit ediyoruz" dedi.