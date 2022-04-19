Akdamar Adası çiçek açtı

Haberler - İHA | 19.04.2022 - 12:55
Van Gölü’nün ortasında bulunan Akdamar Adası’nda, ilkbaharın gelişiyle birlikte badem ağaçları çiçek açtı.
Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Akdamar Adası, ağaçların çiçek açmasıyla birlikte pembe ve beyaza büründü.
Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile doyumsuz bir manzara oluşturdu.
Akdamar Adası’nın tarihi konumu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerini kendisine çekebilen, farklı bir turizm destinasyonu olma yönünde önemli bir nokta olduğunu belirten Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, “Hemen karşısında karlarla kaplı Artos Dağı, masmavi Van Gölü ortasında tarihiyle, kilisesiyle birlikte badem ağaçlarının çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe ve renge büründü” dedi.
İnsanların mutlaka Akdamar Adası’nın güzelliklerini görmeleri gerektiğini belirten Uslu, “Biz insanların Akdamar Adası’ndaki bu güzellikleri görmeleri ve çevresindeki insanlara da Van’ın güzelliklerini gösteren Akdamar Adası ve Anıt Müzesi’ni anlatmaları için Van’a davet ediyoruz” diye konuştu.
Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan turizm haftasına değinen Uslu, “Van’da, turizm sezonunu kapatmıyoruz. 12 ay boyunca turist ağırlamak için aktiviteler, festivaller yapmayı hedefliyoruz” dedi.
Corona virüs pandemisi öncesinde 300 bine yakın insanın Akdamar Adası’nı ziyaret ettiğini belirten Uslu, "Geçen sene yaklaşık 145 bin insanı ağırladık. Dünyadan Van’ın sakinliğini, misafirperverliğini, tarihini ve doğal güzelliklerini gezip görmeleri için bir nokta haline getirmelerini, turların içerisine dahil etmelerini bekliyoruz" dedi.
İşte Akdamar Adası'ndan yansıyan görüntüler...