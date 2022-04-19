Akdamar Adası çiçek açtı

Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Akdamar Adası’nın tarihi konumu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerini kendisine çekebilen, farklı bir turizm destinasyonu olma yönünde önemli bir nokta olduğunu belirten Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, “Hemen karşısında karlarla kaplı Artos Dağı, masmavi Van Gölü ortasında tarihiyle, kilisesiyle birlikte badem ağaçlarının çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe ve renge büründü” dedi.