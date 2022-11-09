Ambulans ile dünya seyahatine çıkan çift Guinness rekoru kırmaya hazırlanıyor

Dünya seyahatine çıkan İngiliz bir çift, ulaşım ve konaklama için eşi benzeri görülmemiş bir araç tercih ederek gündem oldu.

Asıl meslekleri veterinerlik olan Lawrence Dodi ve Rachel Nixon, eski bir ambulansı karavana dönüştererek dünya seyahatine çıktı.