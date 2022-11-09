Ambulans ile dünya seyahatine çıkan çift Guinness rekoru kırmaya hazırlanıyor

Dünya seyahatine çıkan İngiliz bir çift, ulaşım ve konaklama için eşi benzeri görülmemiş bir araç tercih ederek gündem oldu.
Asıl meslekleri veterinerlik olan Lawrence Dodi ve Rachel Nixon, eski bir ambulansı karavana dönüştererek dünya seyahatine çıktı.
Geçtiğimiz yıl ekim ayında sehayata çıkan ve günümüze kadar 50’den fazla ülkeyi ziyaret eden çiftin araç seçimi sosyal medyada yankı uyandırdı.
Çiftin yaptığı bu seyahat, bir ambulans ile katedilen en uzun yol rekorunu kırarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girebilir.
Yeşil ve sarı çizgilere sahip Land Rover Defender model olan araç, daha önce özel ambulans olarak kullanılıyordu.
CNN Travel’a konuşan Lawrence Dodi, kullandıkları ambulansın düşündükleri kadar dikkat çekmediğini “Kimse bize tıbbi bir yardım için gelmedi” sözleriyle dile getirdi. Dodi, “Ama dikkat çektiğimiz bir gerçek. Özellikle trafikteyken herkes bize bakıyor” yorumunda bulundu.
Veterinerlik yapan çift, dünya seyahatlerinde kullanmak için dönüştürebilecekleri bir araç arayışına girdi. Nixon, 2018 yılında eBay’de karşılaştığı ambulansın harika bir ulaşım ve konaklama aracı olabileceğini düşündü. Yola çıktıklarında amaçlarının ambulans satın almak veya dünya rekoru kırmak olmadığını belirten çift, yalnızca fonksiyonel bir araç arayışında olduklarını paylaştı.
Daha önce benzer bir dünya rekorunun itfaiye aracıyla yapılmaya çalışıldığını öğrenen çift, bu rekoru ambulans ile kırmaya çalışan insan sayısının çok az olduğunu fark etti.
Ambulanları ile 20 bin kilometre yol yapan çiftin dünya rekorunu kırmak için hala çok yolu var ama çift, bu rekoru kırmak için oldukça istekli görünüyor.