Araştırmalar seyahat etmeyi sevmemizin altında bilimsel nedenler yattığını savunuyor

Ofis masanızdan yavaşça uzaklaştığınızı ve yeni bir yere seyahat etmek için hazırlık yaptığınızı hayal edin. Bilet almak, farklı kültürleri deneyimlemek ve değişik lezzetleri tatmak... Her biri sizi heyecanlandırmak ve mutlu etmek için yeterli nedenler gibi görünüyor.