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Araştırmalar seyahat etmeyi sevmemizin altında bilimsel nedenler yattığını savunuyor

Haberler - ntv.com.tr | 29.06.2022 - 07:21

Seyahat etmeyi neden seviyorsunuz? Rutin hale gelen hayatınızdan uzaklaşmak ve yeni yerleri keşfetmek, seyahat etmek için yeterli nedenler gibi görünebilir. Ancak yapılan bazı araştırmalar, biyolojik nedenlerden dolayı seyahatin bize mutluluk verdiğini öne sürüyor.

Araştırmalar seyahat etmeyi sevmemizin altında bilimsel nedenler yattığını savunuyor - 1

Ofis masanızdan yavaşça uzaklaştığınızı ve yeni bir yere seyahat etmek için hazırlık yaptığınızı hayal edin. Bilet almak, farklı kültürleri deneyimlemek ve değişik lezzetleri tatmak... Her biri sizi heyecanlandırmak ve mutlu etmek için yeterli nedenler gibi görünüyor.

Araştırmalar seyahat etmeyi sevmemizin altında bilimsel nedenler yattığını savunuyor - 2

SEYAHAT ETMEK NEDEN MUTLU EDİYOR?

Seyahat etmenin mutluluk getirdiği su götürmez bir gerçek. Peki bu mutluluğun arkasında yatan neden yalnızca yeni şeyler keşfedecek olmak mı?

Araştırmalar seyahat etmeyi sevmemizin altında bilimsel nedenler yattığını savunuyor - 3

DOPAMİN SEVİYESİ ETKİLİ OLUYOR

Yapılan araştırmalar, beyinde salgılanan yüksek dopamin seviyesi ile bireyin tehlikeli ve dürtüsel aktivitelere katılması arasında güçlü bir bağ olduğunu savunuyor. Salgılanan dopamin, DRD4 adındaki bir çeşit gen ile bağdaştırılıyor. Çeşitli bağımlılıklarla ilişkilendirilen bu genin, insanların seyahat etme isteğini tetiklediği düşünülüyor.

Araştırmalar seyahat etmeyi sevmemizin altında bilimsel nedenler yattığını savunuyor - 4

MUTLULUĞU ETKİLİYOR

Vücut ve beyin için oldukça önemli olan dopamin hormonu, duygu durumunu direkt olarak etkileyen bir kimyasal. Aşırı miktarda salgılandığında mutluluk ve zevk duyguları tetiklenirken düşük seviyedeki dopamin hormonu, insanda motivasyonu azaltmaktadır.

Araştırmalar seyahat etmeyi sevmemizin altında bilimsel nedenler yattığını savunuyor - 5

İLK İNSANLARIN HAYATTA KALMA DÜRTÜSÜ

Indiana Üniversitesi’nde biyolog olarak çalışan Justin Garcia, yüksek dopamin seviyesinin ve DRD4 geninin, ilkel insanların evlerinden ayrılıp yeni bölgeler keşfetmesinin altında yatan neden olduğunu öne sürdü.

Araştırmalar seyahat etmeyi sevmemizin altında bilimsel nedenler yattığını savunuyor - 6

Göçebe hayatlar yaşayan ilk insanlar, yemek ve barınma ihtiyaçları için nasıl yollara düştüyse seyahat etmek de günümüz insanı için benzer bir işlev görüyor.

Araştırmalar seyahat etmeyi sevmemizin altında bilimsel nedenler yattığını savunuyor - 7

Seyahat etmek, eski dönemlerde hayatta kalmak için bir ihtiyaç olarak öne çıkıyordu. Bu ihtiyaç, günümüz insanının ihtiyaçlarıyla çok örtüşmese de seyahat etmeyi çok sevmemizin altında yatan biyolojik nedenleri ortaya koyabilir.

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