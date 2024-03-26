Ayasofya Cami restorasyonunda II.Bayezid Minaresi'nde söküm işlemi başladı
Ayasofya-i Kebir Cami restorasyonunda daha önce çatlak tespit edilen II.Bayezid Minaresi'nde söküm işlemleri başladı. Tarihi yapının Topkapı Sarayı'na bakan bölümünde yer alan II.Bayezid Minaresi'nin aleminin yerinden kaldırıldığı, külahında ise söküm yapıldığı görüldü.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan restorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Restorasyon projesi kapsamında tarihi caminin Topkapı Sarayı'na bakan bölümünde yer alan II. Bayezid Minaresi'nin en üst bölümünden, alt bölümüne kadar çelik iskele ve yapılar kurulmuştu.