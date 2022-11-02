Azerbaycan’ın başkenti Bakü doğal yapısıyla öne çıkıyor (Bakü yemekleri ve gezilecek yerler)

HAYDAR ALİYEV MERKEZİ



Azerbaycan’ın önemli yapılarından biri olan ve fütüristtik mimarisiyle dikkatleri çeken Haydar Aliyev Merkezi’de Bakü’de görmeden dönülmemesi gereken yerlerin başında geliyor. Yapımına 2007’de başlanan ve 10 Mayıs 2012 yılında hizmete giren, alana kurulan kültür merkezinin mimari yapılışında Azerbaycan mitolojisinde yer alan Hazar Denizi’nin yükselişi yansıtılıyor.



Binanın genel şekli, yerden göğe doğru dalga benzeri bir yükselişi ve ardından yeryüzüne kademeli olarak inişi andırıyor. Bu sadece post-modern mimariye bir övgü değil, aynı zamanda sonsuz bir döngünün tasviridir.