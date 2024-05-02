Efes Antik Kenti yenilenen ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 25 ARTTI

Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, AA muhabirine, gece müzeciliği uygulamasıyla karanlıkta da ziyaretçi ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Topal, geçen yıl antik kenti 2 milyon 163 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Geçen yılın ilk 4 ayında 395 bin ziyaretçimiz vardı, bu yıl aynı dönemde 495 bin ziyaretçimiz var. Yani yüzde 25'lik bir artışla gidiyoruz. Bu yıl ziyaretçi sayısında beklentim 550 bin civarında bir artış, gece müzeciliğinin de buna katkıları olacak. Bu artışla sanıyorum 2 milyon 550-600 bin civarında yıl sonu ziyaretçi sayısına ulaşacağız." diye konuştu.