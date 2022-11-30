Bafa Gölü 261 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan ve "Latmos" olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beşparmak Dağı'nın gölgesinde ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunan göl, balıkçılığın da önemli merkezlerinden.

Ege Bölgesi'nin en büyük tatlı su göllerinden Bafa Gölü'nde, kuşlar için önemli barınma yerlerinden İkizce Ada ve Kuyulu Ada bulunuyor. Gölün kıyısında ise çok sayıda arkeolojik yerleşim alanı yer alıyor.