Balkanlar’dan gelen sıcak hava: Saraybosna

Bosna ile ilgili tarihi bilgiler neolitik çağa kadar uzanıyor. Romalılardan, Bulgarlara ve Osmanlı’ya kadar süren bir hakimiyet bu topraklarda yaşanmış. 1463’ten 1878 yılına kadar Osmanlı kenti olarak kalmış. Ziyaretinizde bunun izlerini sıklıkla göreceksiniz.

– 1992’de başlayan Bosna Savaşı en ağır sonuçlarını bu kentte bırakmış. Bosna yaşadığı acıları asla unutmayacaktır.

– Günümüzde Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti olarak 2 küçük devlet ve bir özerk bölge olarak yönetilen ülke, kozmopolit yapısı nedeniyle oldukça güçlükler yaşamakta. Ülke periyodik olarak dönem başkanları tarafından yönetiliyor. Özerk ve cumhuriyet olan bölgeler iç ilişkilerinde serbest, dışarıya karşı Bosna & Hersek olarak tanınıyorlar.

– Ülke içindeki sınırlar çok karmaşık, Özerk Sırp Cumhuriyeti olarak geçen bölgelerin farklı polis gücü, farklı bir bayrağı (Bosna Hersek bayrağından farklı) ve kuralları var.

– Saraybosna’da yabancılık çekmezsiniz. Gezeceğiniz birçok müze veya mekanda Türkçe yazılan açıklamaları göreceksiniz. Türk Hükümeti tarafından finanse edilen TİKA sayesinde ülkedeki birçok tarihi yerin restarasyonu yapılmış ve yapılmaya da devam ediyor.