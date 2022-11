Balkanlar’dan gelen sıcak hava: Saraybosna

Buregdzinica Sac

Saraybosna’da kahvaltının olmazsa olmazı börek. Çarşıda çok sayıda börekçi var ama hangi börekçiyi tercih etmelisiniz? Cevap: Böreği sacda pişirenleri! Artık kullandıkları malzemeden mi ya da sıcak olarak servis edilmesinden dolayı mı bilinmez, burada yediğiniz böreği başka yerde yemek zor. Börek için gönül rahatlığı ile Başçarşı cami arka sokağındaki Buregdzinica Sac tavsiye edilir.

Avlija

Uzun uzun yolları aşın, yokuşları tırmanın. Sizi yeşil bahçe içinde bir yere götüreceğiz. Birçok sitede bu ismi duymuşsunuzdur, bir bildikleri vardır muhakkak diyerek üşenmeyiniz.

Avliya, konumu dışında çok güzel bir mekan. Zaten konumu çarşıda olsa sanırım oturacak masa bulmak mümkün olmayacaktı. Mekana girdiğinizde sizi bir avlu karşılıyor. Yeşil bir bahçe ve renkli objelerin süslediği mekan görüntüsü ile gülümsetiyor. Herhangi bir köşeyi incelediğinizde elinde süpürgesi ile bir cadı kuklası, kafesinde bir kuş ya da otantik bir saat göze çarpıyor.

Aşağıda güzel bir görüntü var. Kuru et, sucuk, peynir ve zeytinden oluşan bir Plata Avlija (Avlija tabağı), bizdeki pişi lokum, kaymak ve kadraja giremeden biten omlet. Sadece şu kuru et tabağı ile bir öğünü geçirebilirsiniz. Avliya sadece bir kahvaltı yapılacak bir mekan değil, Burada günün her öğünü geleneksel Boşnak mutfağı lezzetlerini tadabilirsiniz.