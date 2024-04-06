Bayram tatili önerileri: İstanbul'a yakın gezilecek yerler
Şehirden biraz uzaklaşmak ve yeni yerler keşfetmek için bayram tatilleri oldukça uygun zamanlar. Peki Ramazan Bayramı tatilinde nereye gitmeli, neler yapmalı? Bayram tatilinde uzun yolculuk yapamayacaklar için İstanbul'a yakın, günübirlik ya da birkaç günlüğüne güzel vakit geçirmek isteyenler için yakın yer önerileri...
ABANT GÖLÜ
Eğer tatilinizi yeşillikler içinde geçirmek istiyorsanız Bolu Abant bunun için biçilmiş kaftan. İstanbul’a 300 km mesafede olan Abant, İstanbul’un gürültüsünden uzakta doğayla başbaşa tatil geçirebileceğiniz bir yer.