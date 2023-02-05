Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı

Vatandaşlardan Şerafettin Tanyeri ise ilçede etkili olan kar yağışı ile hasret kaldıkları kar manzarasına kavuştuklarını ifade ederek, "Güzel manzaralar oluştu. Hem ecdadımızı ziyaret ettik hem de güzel manzarayı seyrettik. Herkesi bu güzel manzarayı görmeye davet ediyorum" dedi.