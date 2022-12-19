Bosna Hersek'te geleneksel Noel babalı eşek yarışı düzenlendi

Bosna Hersek'in güneyindeki Capljina'da bu yıl ikincisi düzenlenen Noel Babalı eşek yarışı yapıldı.

Bosna Hersek'te geleneksel Noel babalı eşek yarışı düzenlendi - 1

Yeni yıl etkinlikleri kapsamında Bosna Hersek'te Vranac At Kulübü'nce düzenlenen ve geleneksel hale gelen eşek yarışına Noel Baba kostümüyle katılanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Bosna Hersek'te geleneksel Noel babalı eşek yarışı düzenlendi - 2

Yarışı kazanan Josip Simovic, geçen yıl da şampiyon olduğunu belirterek, "Tüm yıl hazırlandık. Eşeği kontrol edebilmek çok zor" dedi.

Bosna Hersek'te geleneksel Noel babalı eşek yarışı düzenlendi - 3

Vranac At Kulübü yetkililerinden Ivan Dragicevic de amaçlarının ortak zaman geçirmek olduğunu dile getirerek, bu yıl 8 kişinin yarıştığını ifade etti.

Bosna Hersek'te geleneksel Noel babalı eşek yarışı düzenlendi - 4

Dragicevic, en güzel eşeğin de seçildiğini söyleyerek, etkinliğe destek veren kurumlardan aldıkları yardımı ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracaklarını kaydetti.

Bosna Hersek'te geleneksel Noel babalı eşek yarışı düzenlendi - 5
Bosna Hersek'te geleneksel Noel babalı eşek yarışı düzenlendi - 6
Bosna Hersek'te geleneksel Noel babalı eşek yarışı düzenlendi - 7

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