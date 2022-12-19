Bosna Hersek'te geleneksel Noel babalı eşek yarışı düzenlendi

Yeni yıl etkinlikleri kapsamında Bosna Hersek'te Vranac At Kulübü'nce düzenlenen ve geleneksel hale gelen eşek yarışına Noel Baba kostümüyle katılanlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Yarışı kazanan Josip Simovic, geçen yıl da şampiyon olduğunu belirterek, "Tüm yıl hazırlandık. Eşeği kontrol edebilmek çok zor" dedi.
Vranac At Kulübü yetkililerinden Ivan Dragicevic de amaçlarının ortak zaman geçirmek olduğunu dile getirerek, bu yıl 8 kişinin yarıştığını ifade etti.
Dragicevic, en güzel eşeğin de seçildiğini söyleyerek, etkinliğe destek veren kurumlardan aldıkları yardımı ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracaklarını kaydetti.