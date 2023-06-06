California’daki Selvi Ağacı Tüneli

ABD'nin California eyaletindeki Point Reyes Ulusal Sahili'nde, 1930’larda dikilen ve yıllar içinde dalları büyüyerek "ağaç tünelini" oluşturan Monterey selvi ağaçları, turistlerin ilgisini çekiyor.

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California eyaletindeki Point Reyes Ulusal Sahili'nde, 1930’larda dikilen ve yıllar içinde dalları büyüyerek "ağaç tünelini" oluşturan Monterey selvi ağaçları, dikkat çekiyor.

N-LIFE HABERLERİ

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Point Reyes'in rüzgar ve okyanus hava koşullarına uyum sağlayabilen birkaç ağaç türünden biri olan selviler, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geliyor.

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Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Point Reyes Ulusal Sahili'nde geniş biyoçeşitliliğe sahip olması nedeniyle kıyı koruma alanı ilan edildi.

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1870'de inşa edilen deniz feneri ise göçmen gri balinaları gözetlemek için kullanılıyor.

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Kontrolsüz avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşan ve daha sonra koruma altına alınan deniz filleri yaklaşık 150 yıllık aranın ardından 1970'lerden beri bölgede gözlemlenebilen önemli türler arasında sayılıyor.

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Bölgede Miwok yerlilerinin kullandığı barınaklar da gözlemlenebiliyor.

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Point Reyes Ulusal Sahili'nin doğa manzarasından yansıyanlar...

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