California’daki Selvi Ağacı Tüneli

California eyaletindeki Point Reyes Ulusal Sahili'nde, 1930’larda dikilen ve yıllar içinde dalları büyüyerek "ağaç tünelini" oluşturan Monterey selvi ağaçları, dikkat çekiyor.
Point Reyes'in rüzgar ve okyanus hava koşullarına uyum sağlayabilen birkaç ağaç türünden biri olan selviler, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geliyor.
Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Point Reyes Ulusal Sahili'nde geniş biyoçeşitliliğe sahip olması nedeniyle kıyı koruma alanı ilan edildi.
1870'de inşa edilen deniz feneri ise göçmen gri balinaları gözetlemek için kullanılıyor.
Kontrolsüz avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşan ve daha sonra koruma altına alınan deniz filleri yaklaşık 150 yıllık aranın ardından 1970'lerden beri bölgede gözlemlenebilen önemli türler arasında sayılıyor.
Bölgede Miwok yerlilerinin kullandığı barınaklar da gözlemlenebiliyor.
Point Reyes Ulusal Sahili'nin doğa manzarasından yansıyanlar...