Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri'ne ilgi arttı

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen "Yer Altı Tuz Şehri"ne ilgi bu yıl düzenlenen festivalle arttı. Tuz mağarası, astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisinin yanında farklı atmosferiyle de dikkati çekiyor.
Tuz mağarası, astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisinin yanında farklı atmosferiyle de dikkati çekiyor. Mağarada 200 yıllık olduğu değerlendirilen ve bozulmadan korunan eşek, tahnit edilmiş çeşitli hayvanlar ve çok sayıda heykel ile sanat eseri bulunuyor.
Bu yıl Çankırı Belediyesi tarafından 27-29 Ağustos'ta ilki düzenlenen "Uluslararası Tuz Fest 2022" ile mağaranın geçen yıl 200 bine yaklaşan ziyaretçi sayısında da artış sağlandı.
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, Yer Altı Tuz Şehri'nin 5 bin yıllık bir işletme olduğunu söyledi.
Mağaranın Hititler döneminden kaldığı ve halen tuz üretimi yapıldığı belirtildi.
Bu yıl ilk defa festival düzenlediklerini, 3 günde çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Esen, "3 gün içinde ziyaret sayımız 500 binleri geçti. Allah nasip ederse 2023 Tuz Fest'te 1 milyon hedefliyoruz. Burada 18 bin metrekare kapalı alandayız. 150 metre yerin altında stabil sıcaklığa sahip. Dışarısı ne kadar sıcak veya soğuk olursa olsun, içeride 13-14 derecelik bir sıcaklıkla karşı karşıyayız." diye konuştu.