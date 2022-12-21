Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri'ne ilgi arttı

3 GÜNDE 500 BİN ZİYARETÇİ

Bu yıl ilk defa festival düzenlediklerini, 3 günde çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Esen, "3 gün içinde ziyaret sayımız 500 binleri geçti. Allah nasip ederse 2023 Tuz Fest'te 1 milyon hedefliyoruz. Burada 18 bin metrekare kapalı alandayız. 150 metre yerin altında stabil sıcaklığa sahip. Dışarısı ne kadar sıcak veya soğuk olursa olsun, içeride 13-14 derecelik bir sıcaklıkla karşı karşıyayız." diye konuştu.