Cumhuriyet'in ilk yıllarından miras Kemah Tren İstasyonu hizmetini sürdürüyor
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapımı tamamlanan Erzincan'daki Kemah Tren İstasyonu, eski dokusu bozulmadan hizmet veriyor.
Erzincan Kemah'ta 1938'de inşa edilen, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca korunan tren istasyonu, ilçenin sembol binaları arasında yer alıyor.
Birçok anıya tanıklık eden ve zaman içerisinde yıpranan istasyon, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) girişimleriyle alınan izinler doğrultusunda restore edildi.