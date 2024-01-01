Cumhuriyet'in ilk yıllarından miras Kemah Tren İstasyonu hizmetini sürdürüyor

Kemah'ın tarihi ve kültürel yönden çok zengin olduğunu, Turistik Doğu Ekspresi'nin de burada mola vermesi halinde yolcuların bu güzelliklerden faydalanabileceğini belirten Aslan, şunları ifade etti:

"Yetkililerden Turistik Doğu Ekspresi'nin en azından bir saat burada mola vermesini istiyoruz. İnşallah yetkililer buradan sesimizi duyarak tarihi ve kültürel zenginliğe sahip bu ilçemize katkı sunarlar. Tren ilçemizde durmadığı için zaman zaman yolcular da bizi arayarak neden Kemah'ta durmadığını soruyorlar ve tepki gösteriyorlar. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Bu güzel ilçemizi insanların gezip görmelerini istiyoruz."