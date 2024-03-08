Dünya Mirası Listesi’ndeki dünyanın en büyük mercan resifi beyazlıyor

Avustralya açıklarında bulunan dünyanın en büyük mercan sistemi olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Büyük Set Resifi’nde yeni bir büyük beyazlama tespit edildi. Deniz yüzeyi sıcaklığının yükselmesiyle bağlantılı olduğu ifade edilen beyazlama olayının, son 8 yıldaki 5. olay olduğunun altı çizildi.

Dünya Mirası Listesi’ndeki dünyanın en büyük mercan resifi beyazlıyor - 1

Avustralya Büyük Set Resifi Deniz Parkı Otoritesi, Avustralya açıklarında 344 bin 400 kilometre karelik alana yayılmış olan dünyanın en büyük mercan sisteminin tehlike altında olduğunu belirterek en son yapılan havadan gözlem çalışmasında, resifte büyük bir beyazlama olduğunu ortaya koydu.

N-LIFE HABERLERİ

Dünya Mirası Listesi’ndeki dünyanın en büyük mercan resifi beyazlıyor - 2

Resif Otoritesi Şef Bilim İnsanı Dr. Roger Beeden, beyazlamanın uzun bir süre boyunca ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları sonucunda görüldüğünün altını çizerek “İklim değişikliği, Büyük Set Resifi ve dünya çapındaki mercan resifleri için en büyük tehdittir” dedi.

Bilim insanları, havadan yapılan gözlemin okyanus altı çalışmalarla destekleneceğini vurgulayarak ‘uzun süreli veya yoğun ısının' mercanların ölümüne yol açabileceğini belirtti.

Dünya Mirası Listesi’ndeki dünyanın en büyük mercan resifi beyazlıyor - 3

İtalya’nın yüzölçümü büyüklüğünde olan Büyük Set Resifi, milyonlarca deniz canlısının yaşam alanı ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunuyor. Beyazlama, mercan sistemindeki alg simbiyotlarının ortadan kalkması sonucu meydana geliyor ve mercanlar zarar görüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER