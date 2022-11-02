Dünyanın en güzel kanal şehirleri

Peri masalı görünümlü kasaba Annecy, kent merkezinin içinden geçen romantik kanalları sayesinde “Alplerin Venedik’i” lakabının sahibi. Thiou Nehri’nin suları üzerinde süzülen teknelerden, kanalların kıyısında sıralanan pastel renkli 15. ve 16. yüzyıl binalarını seyredebilirsiniz.
Son derece iyi korunmuş Ortaçağ kasabası Bruges, şehrin kalbi Markt Meydanı’nın rengarenk üçgen çatılı evleriyle olduğu kadar, şehri saran kanallarıyla da ünlü. Ghent ve Brüksel’den tren yolculuğu ile günübirlik gezilebilen bu rüya gibi şehri 30 dakikalık bir kanal turu ile görmeniz, burayı Kuzey Denizi’ne bağlayan kuğu dolu kanallar üzerinde keşfetmeniz mümkün. Ancak karaya inip gizli avlularını, butik bira fabrikalarını ve mis kokulu çikolata dükkanlarını da keşfetmeyi unutmayın!
Kanallardan bahsedip Venedik’i es geçmek olmaz. Burası için bütün kanal şehirleri içinde en önemlisi diyebiliriz. Bunun ardında ise gayet iyi bir sebep yatıyor; Venedik’te 150’den fazla su yolu, 118 adayı çevreliyor ve 400 köprünün altından akıyor. Ayrıca ahşap gondollar yüzyıllar boyunca burada ana ulaşım aracı olarak hizmet etmiş ve klasik bir Venedik ikonu olarak günümüze kadar gelmiş. Bu nedenle de Venedik’in kanallarında bir gondol gezintisi yapmak, şehrin tarihi ve kültürel yönleri ile tanışmanızı sağlayan olmazsa olmaz bir deneyim olarak yapılacaklar listenizde en üst sıralarda yer almalı. Şehrin en ünlüsü Büyük Kanal olsa da arka sokakları ve gizli köşeleri keşfetmek de apayrı bir deneyim.
Bangkok’un ilk kanalları, Rattanakosin Adası’ndaki Büyük Saray’ı korumak için hendek görevi görmek üzere 18. yüzyılda inşa edildi. Ardından Tayland’ın başkentinin kanalları kısa sürede yerel halk için de bir yaşam biçimi haline geldi. Ancak şehir modernleşmeye başladığında kanalların bir kısmı yeni yollar oluşturmak üzere dolduruldu. Tayland’ın Thonburi ve Klong Saen Saeb adlı kanalları, hala tekne turu ile dolaşarak şehrin birçok mahallesini görebileceğiniz aktif kanallar. Şehir merkezinin biraz dışındaki Taling Chan ise deniz ürünleriyle, taze meyve ve sebzelerle dolu ahşap tekneleri gözlemleyip alışveriş yapabileceğiniz bir yüzen pazar.
Amsterdam’da bulunan 165 kanal, bir su yolu labirenti misali şehrin merkezi etrafında iç içe geçmiş halkalardan oluşuyor. Hollanda’nın başkenti 17. yüzyılda gelişen bir ticaret merkezi olarak öne çıktığında şehri genişletebilmek için bu kanallar açılmış ve ticari gemilerin Amsterdam’ın ikonik evlerinin kapılarına teslimat yapmasına izin vermiş. Bu kanallar boyunca ister gündüz, ister hava kararınca yapacağınız bir tekne gezisinde şehrin tarihini takip edebilir, Anne Frank Evi ve Van Gogh Müzesi gibi ünlü yerlerin önünden geçebilirsiniz. Şehrin bazı kanallarında ise, hem yerli halkın yaşadığı hem de otantik bir deneyim yaşamak isteyen turistlerin konaklama için tercih ettiği yüzen evler bulunuyor.
Zarif bahçeleri ve sakin kanallarıyla ünlü Suzhou’nun antik su yollarında yapacağınız bir tekne gezisi, şehrin kadim tarihinin büyük bir kısmını gözleriniz önüne serebilir. Şehir merkezini boydan boya geçen Büyük Kanal, dünyanın en uzun ve en eski yapay su yolu. Yaklaşık 1776 kilometre uzunluğuyla, Hangzhou kentini ülkenin başkenti Pekin’e kadar bağlıyor. Suzhou’nun mirasının bir kısmı kaybolmuş olsa da Büyük Kanal, ziyaretçilerin hala Çin geleneklerini deneyimleyebilecekleri çok özel bir yer. Tekneler, geleneksel Jiangnan tarzı cephelere sahip yapıları, antik şehir kapılarını geçerek ve Suzhou’nun geçmiş hanedanlardan kalma ticari ve kültürel merkezi olan Shantang Caddesi’ne ulaşıyor.
Amsterdam’ın yaklaşık kuzeydoğusunda yer alan pitoresk Hollanda köyü Giethoorn, yollar olmadan inşa edilmiş ve tahmin edebileceğiniz üzere son derece sakin bir yer. Yollar yerine, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile kanallar manzaraya hükmediyor. Kemerli ahşap köprülerin ve sazdan çatılı şirin çiftlik evlerinin yanından süzülen dar su kanallarında Giethoorn’u deneyimlemeniz mümkün.
Kaynak: Brandlifemag