Dünyanın en güzel kanal şehirleri

VENEDİK, İTALYA

Kanallardan bahsedip Venedik’i es geçmek olmaz. Burası için bütün kanal şehirleri içinde en önemlisi diyebiliriz. Bunun ardında ise gayet iyi bir sebep yatıyor; Venedik’te 150’den fazla su yolu, 118 adayı çevreliyor ve 400 köprünün altından akıyor. Ayrıca ahşap gondollar yüzyıllar boyunca burada ana ulaşım aracı olarak hizmet etmiş ve klasik bir Venedik ikonu olarak günümüze kadar gelmiş. Bu nedenle de Venedik’in kanallarında bir gondol gezintisi yapmak, şehrin tarihi ve kültürel yönleri ile tanışmanızı sağlayan olmazsa olmaz bir deneyim olarak yapılacaklar listenizde en üst sıralarda yer almalı. Şehrin en ünlüsü Büyük Kanal olsa da arka sokakları ve gizli köşeleri keşfetmek de apayrı bir deneyim.