Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor

Rusya dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk'ta sıcaklık eksi 47 dereceye kadar düştü. Başkent moskova'da da hafta sonunda termometreler eksi 26 dereceye indi.

Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 1

Rusya'da dondurucu soğuğun hayatı etkilemediği bir şehir var.

Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 2

Sibirya bölgesinde yer alan dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk'ta sıcaklık eksi 47 dereceye kadar düştü.

Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 3

Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk’ta hayat durmuyor.

Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 4

Yakutsk’da yaşayan 250 bin kişi bu soğuğa alışkın. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.

Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 5

Yakutsk halkının Moskova veya Avrupa'daki insanlardan farklı bir giyinme alışkanlığı var.

Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 6

Halk kıyafet için özellikle sıcak tutan doğal malzemeler tercih ediyor. Ayrıca soğuktan korunmak için iyi beslenmeye önem veriyor.

Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 7
Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 8

Yakutsk kenti kadar olmasa da Başkent Moskova da dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.

Moskova'da sıcaklık hafta sonunda eksi 26 dereceye kadar düştü.

Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 9

İşte dünyanın en soğuk kentinde Yakutsk'ta yaşam...

Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 10
Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 11
Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 12
Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 13
Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 14
Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 15
Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 16
Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 17
Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 18
Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 19
Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor - 20

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