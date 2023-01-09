Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 47 dereceye kadar düşüyor

Rusya'da dondurucu soğuğun hayatı etkilemediği bir şehir var.
Sibirya bölgesinde yer alan dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk'ta sıcaklık eksi 47 dereceye kadar düştü.
Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk’ta hayat durmuyor.
Yakutsk’da yaşayan 250 bin kişi bu soğuğa alışkın. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.
Yakutsk halkının Moskova veya Avrupa'daki insanlardan farklı bir giyinme alışkanlığı var.
Halk kıyafet için özellikle sıcak tutan doğal malzemeler tercih ediyor. Ayrıca soğuktan korunmak için iyi beslenmeye önem veriyor.
Yakutsk kenti kadar olmasa da Başkent Moskova da dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.
Moskova'da sıcaklık hafta sonunda eksi 26 dereceye kadar düştü.
İşte dünyanın en soğuk kentinde Yakutsk'ta yaşam...