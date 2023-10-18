Dünyanın en ünlü 10 kulesi

Pisa Kulesi

“Dünyanın en meşhur mimari başarısızlığı” olarak kabul edilen İtalya'daki Pisa Kulesi, dini yapılar kompleksi olan Campo dei Miracoli’nin bir parçası. 1173 yılında yapımına başlanıp ancak 1399 yılında tamamlanabilen, 60 metre uzunluğundaki kule, yaklaşık olarak 10 derece yatık durumda. Bu yüzden kulenin yüksekte kalan tarafı 56.67 metre, alçakta kalan kısmı ise 55.86 metre uzunlukta. Kulenin eğik olmasının nedeni yapının zeminin suyla kaplı olması.

Bu büyük problem inşaat başladıktan sonra anlaşılmış. Kulenin henüz ilk katı tamamlandığında kulenin eğilmeye başladığı fark edilmiş. Ancak artık çok geç olduğundan inşaat büyük zorluklarla da olsa devam etmiş.