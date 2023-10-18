Dünyanın en ünlü 10 kulesi

Kuleler hem bir fonksiyonu yerine getirmesi hem de sahibinin gücünü tüm dünyaya göstermek için inşa edilir. Tarih boyunca farklı ülkelerde birbirinden iddialı kule projeleri ortaya çıkarıldı. İşte kentlere tepeden bakmak ya da yerde gökyüzüne doğru uzanan ihtişama şahit olmak isteyenler için, dünyanın en meşhur 10 kulesi...

Dünyanın en ünlü 10 kulesi - 1

Eyfel (Eiffel) Kulesi

Adını kulenin tasarımcısı Gustave Eyfel’den alan kule, 1887 - 1889 yılları arasında yapıldı. Paris'te 1889 Dünya Fuarı ve Fransız Devrimi’nin 100. yılı anısına inşa edilen kule, zamanının insan eliyle yapılan en uzun yapısıolma özelliğini taşıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en ünlü 10 kulesi - 2

Pisa Kulesi

“Dünyanın en meşhur mimari başarısızlığı” olarak kabul edilen İtalya'daki Pisa Kulesi, dini yapılar kompleksi olan Campo dei Miracoli’nin bir parçası. 1173 yılında yapımına başlanıp ancak 1399 yılında tamamlanabilen, 60 metre uzunluğundaki kule, yaklaşık olarak 10 derece yatık durumda. Bu yüzden kulenin yüksekte kalan tarafı 56.67 metre, alçakta kalan kısmı ise 55.86 metre uzunlukta. Kulenin eğik olmasının nedeni yapının zeminin suyla kaplı olması.

Bu büyük problem inşaat başladıktan sonra anlaşılmış. Kulenin henüz ilk katı tamamlandığında kulenin eğilmeye başladığı fark edilmiş. Ancak artık çok geç olduğundan inşaat büyük zorluklarla da olsa devam etmiş.

Dünyanın en ünlü 10 kulesi - 3

Galata Kulesi

İstanbul’un görsel simgelerinden biri olan Galata Kulesi, 1348 yılında o dönemde Galata’yı kolonileştiren Cenevizliler tarafından inşa edildi. 67 metre yüksekliğindeki kule, zamanında İstanbul’un en yüksek yapısıydı.

Osmanlı döneminde yangın gözetleme kulesi olarak kullanılan kule, yangınlar nedeniyle birkaç kez onarıma girdi. Kuleye son büyük onarım 1963-1965 yılları arasında yapılarak, ahşap olan tepesi betonarme bir yapıyla değiştirildi ve bugünkü koni şeklinde tepe noktası eklendi.

Dünyanın en ünlü 10 kulesi - 4

Big Ben

Resmi adıyla Elizabeth Kulesi, Londra'da Westminster Sarayı'nın yanında bulunuyor. Bu saat kulesi, dünyanın en büyük ikinci dört yüzlü saati özelliğini taşıyor. "Big Ben" aslında saat kulesinin çanının adı, ancak zamanla halk tarafından tüm yapıyı belirtmek için kullanılır olmuş. 26 Haziran 2012 tarihinde kulenin ismi kraliçenin tahta çıkışının 60. yılı onuruna parlamentonun aldığı kararla "Elizabeth Kulesi" olarak değiştirildi.

Dünyanın en ünlü 10 kulesi - 5

Burc Halife (Burj Khalifa)

Dubai'de inşası 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan dünyanın en yüksek gökdeleni, 828 metrelik yüksekliğe sahip ve 160 katı kullanılabilir bir yapı. Binanın yaklaşık 150. kattan sonra geri kalan katları çelik olarak yapıldı. Bu da dünyada ilk defa betonarme kütle üzerine çelik konstrüksiyonla devam edilen ilk bina özelliğini kazandırdı.

Dünyanın en ünlü 10 kulesi - 6

Empire State binası

New York’un sembollerinden biri olan Empire State binası, art deco tarzında tasarlanmış. 1931 yılında tamamlanan 380 metre uzunluğundaki kule, Amerikan kültürünün önemli bir parçası. Kuleyi birçok meşhur Amerikan filminde görmeniz mümkün.

Dünyanın en ünlü 10 kulesi - 7

CN Tower

Kanada'nın Toronto şehrinde yer alan CN Tower, 553 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci kulesi. İnşaatın tamamlandığı 1976 yılından Burj Khalifa’nın inşaatının tamamlandığı 2007 yılına kadar dünyanın en yüksek yapısı ünvanını elinde tutan kule, Toronto kentinin görsel simgesi konumunda. 

Bir televizyon ve radyo verici kulesi olarak inşa edilen yapı adını Canadian National demiryolu şirketinden alıyor. Kulenin yapılış amacı hem bir verici istasyonu kurmak hem de Kanada’nın endüstriyel gücünü tüm dünyaya göstermek.

Dünyanın en ünlü 10 kulesi - 8

Torre Agbar

İspanya’nın Katalonya bölgesindeki Barselona şehrinde yer alan 33 katlı yapı, Fransız mimar Jean Nouvel tarafından tasarlandı. 144 metre yüksekliğindeki yapı ofis alanı olarak kullanıldığından kuleyi ziyaret etmek mümkün değil.

Dünyanın en ünlü 10 kulesi - 9

Petronas İkiz Kuleleri

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da bulunan Petronas İkiz Kuleleri 452 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikiz kuleleri. Petronas Holding’in yönetim binası olan kuleleri bir köprü bağlıyor. Bu köprüyü ziyaret etmek mümkün.

Dünyanın en ünlü 10 kulesi - 10

Svaneti (Svan) Kuleleri

Gürcistan'da savunma konutları olarak inşa edilen kule evleri, 9 ile 12. yüzyıllar arasında yapıldı. 1996 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alındı.

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