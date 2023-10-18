Dünyanın en ünlü 10 kulesi
Kuleler hem bir fonksiyonu yerine getirmesi hem de sahibinin gücünü tüm dünyaya göstermek için inşa edilir. Tarih boyunca farklı ülkelerde birbirinden iddialı kule projeleri ortaya çıkarıldı. İşte kentlere tepeden bakmak ya da yerde gökyüzüne doğru uzanan ihtişama şahit olmak isteyenler için, dünyanın en meşhur 10 kulesi...
Eyfel (Eiffel) Kulesi
Adını kulenin tasarımcısı Gustave Eyfel’den alan kule, 1887 - 1889 yılları arasında yapıldı. Paris'te 1889 Dünya Fuarı ve Fransız Devrimi’nin 100. yılı anısına inşa edilen kule, zamanının insan eliyle yapılan en uzun yapısıolma özelliğini taşıyor.