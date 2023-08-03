Dünyanın en yaşanabilir kentleri açıklandı

Economist Intelligence Unit, 173 kenti istikrar, sağlık hizmetleri, kültür, çevre, eğitim ve altyapı kategorilerinde değerlendirdi. Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre dünyanın en yaşanabilir kentleri belli oldu.

Genel olarak yaşanabilirlik seviyelerinde son 15 yılın en büyük artışı görülüyor. Bu artışta Asya, Orta Doğu ve Afrika'da sağlık hizmetleri ve eğitim alanlarındaki kazanımlar rol oynuyor.

Listenin ilk 10 sırasında bu yıl Kanada’dan üç, Avustralya ve İsviçre’den iki kentyer alıyor.

Suriye’nin başkenti Şam listenin sonunda yer alırken, Ukrayna’nın başkenti Kiev ise savaş yüzünden sondan 9. oldu.

İşte 2023 dünyanın en yaşanabilir kentler listesi...