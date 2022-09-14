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Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022)

Haberler | 14.09.2022 - 08:45 - Son Güncelleme : 14.09.2022 - 08:51

Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review 2022'nin en zeki ülkelerini açıkladı. Zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen ve her yıl değişen listede Türkiye de yer aldı. İşte dünyanın en zeki ülkeleri ve ortalama IQ değerleri...

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 1

100. Senegal - 60

99. Etiyopya - 61

98. Gine-Bissau - 62

97. Eritre - 63

96. Kongo - 63

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 2

95. Kamerun - 65

94. Çad - 65

93. Gana - 69

92. Nijerya - 70

91. Sudan - 70

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 3

90. Güney Afrika - 70

89. Fildişi Sahili - 71

88. Kenya - 71

87. Zimbabve - 72

86. Zambiya - 72

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 4

85. Nepal - 77

84. Bangladeş - 77

83. Katar - 78

82. Sri Lanka - 79

81. Afganistan - 80

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 5

80. Suudi Arabistan - 81

79. Hindistan - 81

78. Umman - 82

77. Fas - 82

76. Kolombiya - 82

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 6

75. Cezayir - 82

74. Pakistan - 82

73. Fiji - 83

72. Bahreyn - 83

71. Birleşik Arap Emirlikleri - 83

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 7

70. Brezilya - 83

69. Burma - 83

68. Ekvador - 83

67. Mısır - 83

66. Endonezya - 84

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 8

65. Arnavutluk - 84

64. Karadağ - 84

63. İran - 84

62. Kuveyt - 85

61. Bolivya - 85

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 9

60. Venezuela - 85

59. Irak - 86

58. Meksika - 86

57. Filipinler - 86

56. Kosta Rika - 86

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 10

55. Mauritius - 87

54. Brunei - 88

53. Bermuda - 88

52. Kamboçya - 88

51. Şili - 89

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 11

50. Sırbistan - 89

49. Tayland - 89

48. Türkiye - 89

47. Romanya - 90

46. Arjantin - 90

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 12

45. Bulgaristan - 91

44. Yunanistan - 92

43. Kazakistan - 92

42. Gürcistan - 92

41. Malezya - 93

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 13

40. İsrail - 94

39. Vietnam - 94

38. İrlanda - 94

37. Portekiz - 95

36. Ukrayna - 95

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 14

35. Hırvatistan - 95

34. Rusya - 96

33. Polonya - 97

32. İspanya - 97

31. İtalya - 97

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 15

30. Malta - 97

29. Moğolistan - 98

28. Macaristan - 98

27. Amerika Birleşik Devletleri - 98

26. Fransa - 98

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 16

25. Avustralya - 99

24. Estonya - 99

23. Çekya - 99

22. Danimarka - 99

21. Lüksemburg - 99

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 17

20. İsveç - 99

19. Norveç - 99

18. Yeni Zelanda - 100

17. Avusturya - 100

16. Birleşik Krallık - 100

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 18

15. Almanya - 100

14. Belçika - 100

13. Kanada - 101

12. Finlandiya - 101

11. İzlanda - 101

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 19

10.  Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao - 101

9. Kuzey Kore - 102

8. Hollanda - 102

7. İsviçre - 102

6. Çin - 104

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022) - 20

5. Japonya - 105

4. Güney Kore -106

3. Tayvan - 106

2. Hong Kong - 108

1. Singapur 108

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