Emeklilikte yaşamak için en iyi şehirler seçildi (Adana ilk 10'da)

1. Trebinje, Bosna Hersek

Listenin zirvesinde 81 puanla Bosna Hersek'in Trebinje şehri yer alıyor.

Sadece 30 bin kişinin yaşadığı şehirde tarihi bir Katolik katedrali, Ortodoks manastırı ve bir cami de yer alıyor.

Ortalama bir Alman emeklisi, maaşının sadece yüzde 55'ini harcayarak Berlin'deki yaşam standarlarını Trebinje'de de sürdürebiliyor.