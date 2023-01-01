Esra Gezginci Esrarengiz Azerbaycan’ın yeni bölümünde Karabağ’ın atan kalbi Şuşa'da

Ama dört kapı olduğu biliniyor. Tek ayakta kalan kapısı da bu. Ben baktığım zaman hocam, tabii restorasyon yapılmış ama orijinal halleri de kaldığını görüyorum aslında burada.

Evet. Restorasyonu aslında hanlıklar döneminden başlamış. İlk 1752’de Penahali Han inşa ettiği zaman kaleyi, o kadar da sağlam değilmiş. İbrahim Halil Han tahta geçince daha da sağlamlaştırmış ve kaleyi yükseltmiş. Şimdiki hali dört metre yüksekliğinde, iki metre genişliğinde. Ve ardından Sovyetler döneminde de bir restorasyon yapılmış. Ama Sovyetler döneminde restorasyon yapıldığı zaman, mimari açıdan da bazı uygunsuzluklar olmuş. Daha sonra 92’de dağıldığı zaman kalenin bir kısmı da dağılmış. Şu gördüğünüz yeni restorasyonun olduğu kısım. Ve yeni restorasyondaysa, zaten yapamazlardı orijinal haline uygun olarak. Sovyetler zamanında bunu yapsalardı, o zaman daha orijinal olabilirdi. Ama Sovyetler buna izin vermezdi ki.