Esra Gezginci Esrarengiz Azerbaycan’ın yeni bölümünde Karabağ’ın atan kalbi Şuşa'da

Şimdi size Zafer Saati’nden bahsetmek istiyorum. Saatin tasarımcısı Âdem Yunusov. 30 yıllık hasreti 44 günde bitirerek Azerbaycan halkına şanlı bir zafer kazandırılmasına ithafen yapıldı. Karabağ yolunda her saniye altın değerindeydi. Bu süre zarfında cesur askerlerimiz günün her saatinde, her saniyesinde ilerlediler ve sonunda zafer kazanıldı. Bu saatten sadece 270 adet üretildi. Bunun sebebi de 27.09.2020, zaferin başladığı için özel hazırlanmış. Saatin içindeki bütün semboller Azerbaycan’la ilgili. Ünlü “Karabağ Azerbaycan’dır” sözü bu saatin tasarımında vücut buluyor.

Bu nadide ve anlamı çok büyük olan saati, bana hediye edildiği için minnettarım.