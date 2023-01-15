Esra Gezginci ile Esrarengiz Azerbaycan, Cebrayil ilindeki tarihi yapıların ve doğal oluşumların izlerini sürüyor

Bildiğim kadarıyla bu köprü aslında savaşmak için yapılmış. Böyle bir şey var mı?



Haklısınız. Nedenlerinden biri o. Çünkü Aras Nehri tam da coğrafyayı ikiye ayırır. Ve imparatorluklar da durur mu? Kendi topraklarını genişletmek için mutlaka Aras’ı geçmek zorunda. Onun için de en ideal nedenlerden biri de köprü salmak ve Hüdaferin de bu amaçla çok kullanılmış. Selçuklulardan sonra Moğollar da kullanmış, daha sonra Ruslar da kullanmış. Ve diğer, tüm imparatorluklar köprüyü kullanmış. Ama daha bir nedeni de var. Azerbaycan İpek Yolu’nun üzerinde yerleştiği için tacirler de kullanmış.



Ticari açıdan da kullanıyorlar.



Aynen, aynen. Mesela bir yerden başka bir yere gitmek için Karadeniz en ideal yer. Çünkü Karadeniz’den gemilerle Avrupa’ya daha kolay çıkabilirsin. Ve Karadeniz’e ulaşmak için de Aras’ı geçmen şart.

15 gözlü Hüdaferin Köprüsü, 1027’de Şaddadi Hükümdarı Fadl İbni Muhammed tarafından Rabbadilerle savaşmak için inşa edildi. Bir kısmı Ağa Muhammed Şah Kaçar’ın Azerbaycan’a harekâtı sırasında havaya uçuruldu. Daha sonra restore edildi. 15 gözlü köprünün 750 metre batısında bulunan 11 gözlü köprününse 13. yüzyılda İlhanlılar döneminde inşa edilmiş olan eski bir köprünün kalıntıları üstüne inşa edilmiş olduğu düşünülüyor.

Köprünün kıyı kemerleri, 1930’larda İran ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin ortak kararıyla yıkıldı. Tarih boyunca sürekli yeniden inşa edilmiş olan köprü, 12. yüzyılın bir anıtı olarak kabul ediliyor. Temellerinin destekleri doğal temeller üzerine inşa edildiği için geçişler farklı boyutlarda ve serbestçe düzenlenmiş. 15 gözlü köprünün toplam uzunluğu, yaklaşık 200 metre. 4,5 metre genişliğindeki köprünün nehir seviyesinden maksimum yüksekliği 12 metre. En büyük kemer yaklaşık 9, en küçükse yaklaşık 6 metre. Köprünün tüm kemerleri ve üst kattaki duvar örgüsü tuğladan yapılırken, ana kütlesi dere taşından yapılmış. Bu iki malzemenin birleşimi, Arran Mimarlık Okulu’nun izlerini taşıyan köprüye, benzersiz bir görünüm katmış.