Eşsiz doğası, tarihi yapılarıyla dünyanın en güzel kasabaları

Kültür çeşitliliği ve eğlencesi ile büyük şehirler, gezmek isteyen insanları her zaman cezbetti. Ancak artık dünyanın dört bir yanından eşsiz doğası, tarihi yapıları, yöresel lezzetleri ile küçük kasabalar da turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

Bu kasabaların kimi pek fazla bilinmiyor kimi her dönem çok fazla ziyaretçi ağırlıyor. TRT Haber derlemesiyle aralarında Türkiye’den de 5 kasabanın bulunduğu dünya kasabalarından birkaçı şöyle: