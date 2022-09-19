Etik seyahat rehberi (Etik seyahat nedir?)

Haberler - ntv.com.tr | 19.09.2022 - 15:44
"Etik seyahat de ne demek?" dediğinizi duyar gibiyiz. 'Etik Seyahat', aslında son birkaç yıldır, özellikle çok gezenlerin sözlüğünde önemli bir kavram. Kısaca bahsetmek gerekirse, bu iki kelime, dünyayı gezerken yol açtığımız etkinin farkında olmak ve yeni yerler keşfederken gezegenin korunmasına karşı duyarlı olmak anlamına geliyor.
Etik seyahat akımını takip eden pek çok gezgin, gittikleri yerlerde doğa ve aktivitelerle iç içe olurken, aynı zamanda bu topraklarda hem sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanmaya özen gösteriyor hem de oradaki ihtiyaçların giderilmesi için ellerinden geldiği kadarıyla katkıda bulunmaya çalışıyorlar.
Peki etik seyahat akımına dahil olmak için nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Aslında doğal güzelliği için gidilebilecek bakir yerlerin, hangi konularda ne gibi ihtiyaçları olduğunu öğrenmek için başvurabileceğiniz sivil toplum kuruluşları var. Konuyla ilgili olarak akla gelen ilk oluşumlardan biri de Ethical Traveler.
Bu sivil toplum kuruluşu, her yıl açıkladığı seyahat listelerinde sürdürülebilir enerji, iklim değişikliği ve insan hakları gibi konularda yol kat etmiş ülkelere yer veriyor. Üstelik bu ülkeler, pek çok insanın doğası ve kültürel mirası nedeniyle ziyaret etmek isteyeceği yerlerin başında geliyor. Ne dersiniz? 2020 yılında Ethical Traveller’in açıkladığı yerlerden birine yapmak; o bölgedeki bazı ihtiyaçların giderilmesine katkıda bulunarak, dünyanın cennet noktalarından birini keşfetmek sizce de çok güzel olmaz mı? İşte listedeki yerlerden bazıları…
Popülaritesi giderek artan bir sörf ve dalış cenneti olan bu takımada, aynı zamanda sürdürülebilir enerji üretimi, toplumsal cinsiyet rolleri ve gelir dağılımında adalet gibi konularda listenin başında yer alıyor.
Bu cennet adaya giderek hem sosyal sorumluluk projelerine destek olabilir, hem de masmavi suların keyfini çıkarabilirsiniz.
Moğolistan, son yıllarda özelllikle güneş enerjisi ve ekolojik tarım konusunda yaptığı katkılarla konuşuluyor.
Moğolistan aynı zamanda listedeki en düşük işsizlik oranının da sahibi.
Bu ülkeye yapacağınız seyahatte nesli tükenmekte olan Saiga antilobu ve kar leoparı gibi hayvanların kurtuluşu için destek olabilir; kısıtlı imkanlarla yaşayan çocukları sevindirebilirsiniz.
Moğolistan
Moğolistan
Moğolistan
Sahillerin korunması ve sürdürülebilir olarak turizme kazandırılmasıyla ilgili pek çok çalışma yürütülen Uruguay’da devlet desteğiyle kurulan çok sayıdaki ekolojik tarım çiftliğinde gönüllü olarak çalışabilir, aynı zamanda dillere destan plajları keşfedebilirsiniz.
Uruguay
Uruguay
Küresel ısınma nedeniyle günden güne sular altında kalan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Tuvalu’da küresel iklim değişikliği konusunda çalışmalar yürüten organizasyonlara katılabilir; aynı zamanda 9 mercan adasından oluşan bu muhteşem ülkede, hayatınızın tatilini yapabilirsiniz.
Tuvalu
2017 yılına kadar sürdürülebilir enerji kullanımını yüzde 100’e çıkarmayı planlayan Samoa, güneş enerjisiyle çalışan elektrik santrallerinin sayısını da her geçen gün artırıyor.
Aynı zamanda iklim değişikliği konusunda da çalışmalar yapan Samoa, dünyanın en huzurlu ve güzel noktalarından biri.
Samoa
Samoa
Kaynak: Brandlifemag.com