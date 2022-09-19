Etik seyahat rehberi (Etik seyahat nedir?)

"Etik seyahat de ne demek?" dediğinizi duyar gibiyiz. 'Etik Seyahat', aslında son birkaç yıldır, özellikle çok gezenlerin sözlüğünde önemli bir kavram. Kısaca bahsetmek gerekirse, bu iki kelime, dünyayı gezerken yol açtığımız etkinin farkında olmak ve yeni yerler keşfederken gezegenin korunmasına karşı duyarlı olmak anlamına geliyor.

Etik seyahat akımını takip eden pek çok gezgin, gittikleri yerlerde doğa ve aktivitelerle iç içe olurken, aynı zamanda bu topraklarda hem sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanmaya özen gösteriyor hem de oradaki ihtiyaçların giderilmesi için ellerinden geldiği kadarıyla katkıda bulunmaya çalışıyorlar.