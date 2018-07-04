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Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada)

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2018 - 11:43 - Son Güncelleme : 23.08.2022 - 13:44

Türkiye’nin en batı noktası olan ve 2011 yılında dünyanın ilk "Cittaslow" adası unvanını alan Gökçeada denizi, tarihi, doğası, organik ürünleri ve alternatif doğa spor alanları sayesinde farklı tatil seçeneklerini bir arada bulundurmasıyla ilgi topluyor.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 1

Seyahat tutkunları farklı kültürlerin izlerini taşıyan ’da doğanın en güzel manzaralarına tanıklık ederken, adanın organik ürünleriyle de gastronomik bir yolculuğa çıkıyoruz.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 2

GÖKÇEADA'YA VARMADAN ÖNCE KEŞAN'DA SATIR ET

Gökçeada'ya gelmeden önce yol üstünde mutlaka uğramanız gereken bir lezzet durağı var. Keşan'ın ünlü lezzeti Satır eti Çamlıbel Restaurant'ta deneyimleyebilirsiniz.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 3

Satır et, Trakya'ya ait özel bir lezzet. Parça et satır ile defalarca vurularak hafif kıyma haline getirilir. Basit gibi duran bu işleme rağmen lezzetiyse bambaşka bir dünya... Tadını alan eksikliğini hisseder, yolunu satır et için Keşan'a çevirir. Bu restorana 2. kez geliyorum. Gene aynı lezzet, takdire şayan. Yanına mandıra yoğurdu söylemeyi unutmayın.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 4

Yemek sonrası dondurmalı peynir helvası sizi nirvanaya ulaştırıyor.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 5

GÖKÇEADA'YA NASIL GİDİLİR?

Gökçeada, Türkiye'nin en büyük adası. Yürüyerek gezmek söz konusu değil ve adanın gezilecek yerleri birbirinden uzak noktalarda konumlanmış durumda. Alternatif olarak araç kiralama, taksi ve toplu taşıma seçenekleri mevcut olsa da en rahatı bir tura katılmak ya da kendi aracınızla gitmek.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 6

İstanbul'dan bir çok otobüs firmasının her yarım saatte bir Çanakkale/Eceabat'a otobüs seferi mevcut. Eceabat'tan da Kabatepe feribotuna devamlı minibüs var. Kabatepe'den Gökçeada'ya feribot 80 dk sürüyor. İndikten sonra sizi Gökçeada limandan merkeze götürecek otobüsler feribot seferiyle paralel olarak planlanmış, bekleme yapmıyorsunuz.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 7

ADA'NIN TARİHİ VE DEMOGRAFİK YAPISI

Lozan antlaşmasından önce Gökçeada'da %95 Rum, %5 Türk vatandaş yaşarken, Lozan antlaşması sonrası 1923-1924 mübadelesinden günümüze kadar olan tabloda demografik yapı %95 Türk, %5 Rum şeklinde değişmiş. Anadolu'nun dört bir yanından insanlar iskan politikasıyla buraya gelmiş.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 8

GÖKÇEADA'DA NEREDE KONAKLANILIR?

Gökçeada'nın en iyi otellerinden birisi olan Kayabalı otel, adanın alamet-i farikası olan Rum taş mimarisiyle yapılmış.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 9

Otel, Gökçeada çarşısına yürüme mesafesinde...

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 10

Kayabalı ailesine ait  olan Yeşilvadi Apart & Pansiyon, ada merkezine 4 km mesafede doğa içerisinde alternatif bir konaklama adresi. Burası aynı zamanda pek çok ünlü ismin de adadaki tercihi.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 11

Dalından erik...

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 12

Yeşilvadi Apart'ın sahibi Ünal amca ve Fatma teyze çok şeker insanlar. Fatma teyze'nin eli pek leziz...

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 13

GÖKÇEADA GEZİLECEK YERLER

Artık Gökçeada'yı keşfetme vakti...

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 14

ZEYTİNLİKÖY

Gökçeada'da en beğendiğim köy Zeytinliköy oldu. Rum mimarisi taş evleri, birbirinden şirin kafeleri, her taraftan fışkıran rengarenk çiçeklerle adeta bir film platosunu andırıyor. Adanın en eski kilisesi Agios Georgios Kilisesi de burada.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 15

BARTHOLOMEOS'UN DOĞDUĞU KÖY

Dünya'daki 300 milyon Ortodoks Hristiyan'ın ruhani lideri olan 1. Bartholomeos, Zeytinliköy'de doğmuş. 1991 yılında Patrik ilan edilen Bartholomeos, halen senede birkaç kez adada doğduğu evi ziyarete geliyor. Görselde arkada Rum ortaokulu, önde ise Bartholomeos'un öğrenciliğinin temsili heykeli... 

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 16
Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 17

2014'te Rum ortaokulunun yeniden açılmasıyla birlikte mübadelede göç eden Rum vatandaşlar tekrar geri gelmeye başlamış. Şu an adada 500'e yakın Rum vatandaş yaşıyor. 

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 18

Zeytinliköy'e ismini veren zeytin ağaçları...

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 19

Köyde dibek kahvesi, sakızlı muhallebi ve dondurma sunan kafeler bulunuyor. Bunların hepsi köyün ufak meydanında toplanmış durumda. 

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 20
Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 21

Zeytinliköy merkeze 3 km mesafede...

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 22

ADAYA DEĞER KATANLAR: ALOMİYA CAFE

Gökçeada'da kendi üretimleri keçi sütlerinin yanı sıra diğer üreticilerden de keçi sütü alarak keçi peyniri ve dondurma üreten Alomiya Cafe adaya değer katanlar arasında. Keçi ürünlerinden eski ve yeni keçi peynirini bal-zeytinyağı ile birlikte tadımlayabilirsiniz.  

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 23

Sade, kakaolu, çilekli, kirazlı ve damla sakızlı dondurma çeşitleri bulunuyor ve enfesler.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 24

UFUKTA BİR ADA: SEMADİREK ADASI

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 25

DEREKÖY

Dereköy, Cumhuriyet döneminde 2000 hane ile  Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık köyüymüş. Günümüzde ise yaz-kış köyde 150'ye yakın hane yaşamını sürdürmekte. Adanın en büyük çamaşırhanesi hala burada ve ziyaret edilebilir.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 26

ÇAMAŞIRHANE (DEREKÖY)

Kirli çamaşırların elde yıkandığı dönemlerde Anadolu'da neredeyse hamamlar kadar ünlü olan çamaşırhaneler mevcuttu. Çamaşırlarda çamaşırlar yıkanır, aynı zamanda sosyalleşme ortamlarından biriydi. Ocaklara herkes kendi odununu getirir, ateşler yakılır ve kazanlar kaynatılırdı. Suyun içine kül ve çamaşır sodası karıştırırak çamaşırlarını yıkarlardı. Çamaşırhanelerde sıra olmazdı, kim önce giderse o kullanırdı. 

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 27

TEPEKÖY

Genel olarak dağ eteklerine konuşlanmış olan Rum köylerinden en yükseğe konunumlanan ise isminden de anlaşıldığı gibi Tepeköy. 1960'lı yıllarda 1200 olan nüfusu şimdilerde 50 civarında. Köy, uzun yıllar yaşadığı İstanbul'dan köyüne geri dönüş yapan Barba Yorgo'nun girişimleriyle canlanmaya başlamış. Kendisi önce köy meydanında ufak bir Rum tavernasını işletmeye başlamış, ürettiği ev şarapları Gökçeada'yla birlikte anılmaya başlamış. Sonrasında köy girişinde daha büyük bir restoran açmış. 

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 28

GÖKÇEADA'YA DEĞER KATANLAR: BARBA YORGO

Tepeköy'ün en güzel manzaralarından birisine sahip Barba Yorgo'nun Tavernası'nda felekten bir gece Gökçeada'da yapılması gerekenlerden. 

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 29

Barba Yorgo'nun çabalarıyla canlanan köyde son yıllarda köylerine geri dönen Rumlar çoğalmış. Fotoğrafta Tepeköy köy meydanındaki köy kahvesini görüyorsunuz.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 30

Tepeköy her sene 15 Ağustos'ta gerçekleşen ünlü Meryem Ana Panayırı'na da ev sahiliği yapıyor. Son iki senedir 10 günlük süreye yayılan kutlamalarda köy ziyaretçilerle dolup taşıyor. Meydanlarda kurulan koca kazanlarda yemekler pişiriliyor, danslar ediliyor.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 31

KEFALOS VE AYDINCIK PLAJLARI

Kefalos ve Aydıncık plajları Gökçeada'nın uçurma sörfü (kite surf) ve rüzgar sörfü (wind surf) merkezleri. Buralarda bulunan okullar aracılığıyla uçurtma ve rüzgar sörfü yapabilirsiniz. Ayrıca dalış meraklıları için özel bir yere sahip adanın çevresinin kayalık yapıya sahip olması ve deniz canlıları açısından zengin olması muhteşem bir sualtı güzelliği sunuyor. 

Kefalos ve Aydıncık aynı zamanda karavancı ve kampçıların da favorisi...  Şifalı çamur banyosuyla meşhur Tuz gölü de bu bölgede.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 32

KALEKÖY

Kaleköy, adanın deniz kenarında yer alan tek yerleşim bölgesi. Gökçeada'da mutlaka yapmanız gerekenlerden birisi Kaleköy'de Poseidon Restaurant'da gün batımı yapmak. 

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 33

Burası sadece Gökçeada'da değil, Türkiye'de gördüğüm en güzel batımı noktaları arasında. Kelimelerin yetersiz kaldığı bazı anlar vardır ya, işte o an...

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 34

Hele bir de dolunay zamanı buranın güzelliğini hayal edemiyorum. Bir yandan gün batarken, bir yanda ay doğar... Poseidon Restaurant, bu keyfi yaşamak için doğru adres.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 35

GÖKÇEADA KENT MÜZESİ

Ada'nın ruhunu daha iyi anlamak için Kent Müzesi'ni gezdik. Müze ufak olmasına rağmen dolu dolu.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 36

ZEYTİNCİLİK VE ZEYTİNYAĞI MÜZESİ

Adanın kültürel birikiminin gelecek nesillere aktarılması için canla başla çalışan Nusret Avcı adaya değer katanlar arasında... Şahsının emekleriyle çok yakında açılacak Zeytincilik ve Zeytinyağı Müzesi hakkında kendisinden bilgi aldık. Müze mağazasında, Nusret bey'in kendi üretimi ünlü Gökçeada zeytinyağı markası Etis zeytinyağını da bulabilirsiniz.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 37

23 MİLYON YILLIK FOSİL AĞAÇ

Zeytincilik ve Zeytinyağı Müzesi'nin muazzam bir konuğu var. 23 milyon yıllık fosil ağaç... İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi profesörlerinin yaptığı inceleme sonrasında fosilin 23 milyon yaşında ve defnegiller ailesine ait olduğu ortaya çıkıyor.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 38

İNCE BURUN

Gökçeada'nın Türkiye'nin en batısı olduğunu biliyor muydunuz? İnce Burun ise Gökçeada'nın en batısı... 26. doğu meridyeni Gökçeada'dan geçiyor. Ramazan ayında en geç iftar yapılan yer burası. Gökçeada, en doğu ilimiz Iğdır'dan 76 dakika sonra iftar yapıyor.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 39

PATRİÇYA KİLİSESİ

Gökçeada'da 500'e yakın Rum vatandaşımız yaşıyor. Pazar günleri 10:00-11:00 arası Patriçya Kilisesi'ne gelirseniz Pazar ayinini de izleyebilirsiniz.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 40

GÖKÇEADA'DA NEREDE NE YENİR?

Gökçeada'da ne yenilir ne içilir? diye soranlar için önerilerim... 

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 41

SON VAPUR

Son Vapur, adada yeni açılan çok keyifli bir kır meyhanesi. 5 odalı ufak otellerinin bahçesinde dostlarınızla birlikte gün boyunca manzaraya karşı yemek yiyebileceğiniz keyifli bir ortam yaratmışlar.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 42

Son Vapur, çok keyifli bir kır meyhanesi. Adının hikayesini, mekanın sahibi keyifli insan Arek Bogosyan'ın kendi ağzından dinlemenizi öneririm. Harika bir hikayesi var. Mekan lezzetleri muazzam. Mezeler, ara sıcaklar ve özellikle buharda oğlak şahane... Finalde ise ada ballı lor peyniri tatlısı lezzet patlaması yaşatıyor.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 43

ANGELİKA'NIN TAVERNASI

Tepeköy'de köy meydanının kalbindeki Angelika'nın tavernası nevi şahsına münhasır bir mekan olmuş. Angelika da köye geri dönenlerden birisi, mekanı çok samimi... 

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 44

Kekikli oğlak anlatılmaz yaşanır cinsten...

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 45

POSEIDON RESTAURANT

Kaleköy'de Poseidon Restaurant, muhteşem günbatımı manzarasından sonra birbirinden güzel lezzetleriyle de iyice gönlümüze yerleşti.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 46

Fırtınadan önceki sessizlik...

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 47

Sinarit sarma, lagos lokma, balık iskender, çupra mekanın öne çıkan lezzetleri...

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 48

MİNA KAFE

Zeytlinliköy'ün en güzel kafelerinden Mina Kafe'de Dibek kahvesi molası verdik, yanında da Panna Cotta. Mina hanımın sohbeti gibi ikisi de enfesti.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 49

BARBA HRİSTO TATLILARI

Gökçeada'nın meşhur damla sakızlı muhallebisini Zeytinliköy'de Barba Hristo'nun mekanında yiyebilirsiniz.

Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada) - 50

HEDİYELİK ALIŞVERİŞ

Adaya veda etmeden önce sevdiklerinize alabileceğiniz en güzel hediye ise adaya özgü Efi badem kurabiyesi.

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