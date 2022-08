Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada)

Satır et, Trakya'ya ait özel bir lezzet. Parça et satır ile defalarca vurularak hafif kıyma haline getirilir. Basit gibi duran bu işleme rağmen lezzetiyse bambaşka bir dünya... Tadını alan eksikliğini hisseder, yolunu satır et için Keşan'a çevirir. Bu restorana 2. kez geliyorum. Gene aynı lezzet, takdire şayan. Yanına mandıra yoğurdu söylemeyi unutmayın.