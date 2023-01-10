İnancın gücünü simgeleyen yapılar

İnsan, binlerce yıldır özgürlüklerini kazanmak için savaştı ve inandıkları tanrıya veya tanrılara ibadet etti. Her topluluğun tanrısı farklıydı, güneş, yıldızlar, ateş, çok tanrılı mitolojiler ve ilahi dinler. Tarih boyunca birbirini takip eden yüzlerce uygarlık geriye inançlarının simgesi mimari dehalar bıraktı.

10 ve 12. yüzyılları kapsayan Haçlı Seferleri, Emevilerin Kuzey Afrika ve İspanya’yı ele geçirmesi, Osmanlı’nın Viyana’ya ulaşması, Hernan Cortes’in Aztekleri yok etmesi, bunların hepsinin amacı bir inancı ve hakimiyeti yaymaktı.

İşte ilk çağlardan günümüze yurttan ve dünyadan insan eli ile yapılmış, inancı simgeleyen efsanevi mimari yapılar...