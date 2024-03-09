İş-yaşam dengesi kalitesine göre en iyi ülkeler
İş-yaşam dengesine sahip ülkeler belli oldu. 2023 Küresel Yaşam-İş Dengesi Endeksi (Global Life-Work Balance Index) sonuçlarına göre, bazı ülkelerde hem iş hayatını hem de özel yaşamınızı dengeli ve sağlıklı bir şekilde yaşamak mümkün. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerini de değerlendiren BBC Travel, iş-yaşam dengesi kalitesine göre en iyi ülkeleri açıklandı.
İtalya
Popüler İtalyan deyimi "il dolce far niente" (hiçbir şey yapmamanın tatlılığı) gerçekten de ülkedeki yaşamı yansıtıyor olabilir.
OECD verileri ne göre, tam zamanlı çalışanlar günün %69'unu (16.5 saat) kişisel bakım ve eğlenceye harcıyor. Ancak ülkede yüksek işsizliğin yanı sıra ortalama maaş da düşük.