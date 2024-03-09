İş-yaşam dengesi kalitesine göre en iyi ülkeler

İtalya



Popüler İtalyan deyimi "il dolce far niente" (hiçbir şey yapmamanın tatlılığı) gerçekten de ülkedeki yaşamı yansıtıyor olabilir.

OECD verileri ne göre, tam zamanlı çalışanlar günün %69'unu (16.5 saat) kişisel bakım ve eğlenceye harcıyor. Ancak ülkede yüksek işsizliğin yanı sıra ortalama maaş da düşük.