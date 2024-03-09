İş-yaşam dengesi kalitesine göre en iyi ülkeler

İş-yaşam dengesine sahip ülkeler belli oldu. 2023 Küresel Yaşam-İş Dengesi Endeksi (Global Life-Work Balance Index) sonuçlarına göre, bazı ülkelerde hem iş hayatını hem de özel yaşamınızı dengeli ve sağlıklı bir şekilde yaşamak mümkün. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerini de değerlendiren BBC Travel, iş-yaşam dengesi kalitesine göre en iyi ülkeleri açıklandı.

İş-yaşam dengesi kalitesine göre en iyi ülkeler - 1

İtalya

Popüler İtalyan deyimi "il dolce far niente" (hiçbir şey yapmamanın tatlılığı) gerçekten de ülkedeki yaşamı yansıtıyor olabilir.

OECD verileri ne göre, tam zamanlı çalışanlar günün %69'unu (16.5 saat) kişisel bakım ve eğlenceye harcıyor. Ancak ülkede yüksek işsizliğin yanı sıra ortalama maaş da düşük.

N-LIFE HABERLERİ

İş-yaşam dengesi kalitesine göre en iyi ülkeler - 2

Fransa

OECD verilerine göre Fransa'da insanlar, kişisel ve boş zamanları için günde 16.2 saat ayırıyor. Ülkede bu anlamda, İtalya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

İş-yaşam dengesine ilişkin listede ise Fransa, özellikle yasal yıllık izin için en yüksek gün sayısıyla (36) üçüncü sırada yer alıyor.

İş-yaşam dengesi kalitesine göre en iyi ülkeler - 3

Danimarka

İş-yaşam dengesinin öncelik haline geldiği ülkede çalışanların yalnızca %1'i haftada 50 saatten fazla çalışıyor. Ayrıca günde 15,5 saati kişisel ve boş zamanlarına ayırıyorlar.

Esnek çalışmanın da desteklendiği ülkede, en zengin ülkeler arasında yer alan 36 günlük yasal yıllık izin sunuluyor.

İş-yaşam dengesi kalitesine göre en iyi ülkeler - 4

İspanya

İspanya,  26 günlük yasal yıllık izin  avantajı sayesinde ikinci sırada yer alıyor.

OECD verilerine göre İspanya'daki işçiler, İtalya ve Fransa dışında herhangi bir ülke dışında, günün en büyük bölümünü eğlenceye ve kişisel bakıma ayırıyor. Yalnızca %2,5'i ücretli işte çok uzun saatler çalışıyor.

İş-yaşam dengesi kalitesine göre en iyi ülkeler - 5

Yeni Zelanda

İnsan kaynakları şirketi Remote'a göre, Yeni Zelanda sunduğu koşullarla ilk sırada yer alıyor.

Yüksek asgari ücret ve 26 haftalık ücretli doğum izni sunan Yeni Zelanda'da kültürün, yaşam standartlarında büyük bir etkisi olduğu belirtiliyor. Vatandaşların önceliğinin aile, sağlık, eğlence ve seyahat olduğu ifade ediliyor.

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